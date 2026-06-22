Sábados y Domingos

(HORARIO SUJETO A RETRANSMISIONES DEPORTIVAS)

El fútbol reúne cada semana a muchos miles de aficionados, que acuden ilusionados a animar a su equipo en busca de la victoria. En Todo Goles Radio podrá seguir los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, con la narración de Juan Luis Monzón y Joaquín González.

Además, le mantenemos puntualmente informados de todas las novedades que se van produciendo en el marcador de la jornada, no únicamente en lo que al fútbol se refiere, sino en todas las modalidades deportivas que interesan en Canarias.

Nuestros corresponsales en cada campo del Grupo Canario de Tercera División le contarán también todo lo que haga su equipo.

Y todo ello salpicado con su participación, a través de llamadas o mensajes de texto, porque así es la radio interactiva, la radio en la que USTED es el principal protagonista.