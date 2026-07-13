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Acuerdo del segundo llamamiento a la financiación anticipada de obra audiovisual 2026

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TVPC convoca el segundo llamamiento de 2026 a la financiación anticipada de largometrajes cinematográficos de ficción y animación, documentales cinematográficos y películas y documentales para televisión.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza el 13 de julio de 2026 a las 12:00 del mediodía, y finaliza el 1 de septiembre de 2026 a las 12.00 del mediodía.

Pueden descargar las bases de este llamamiento en el enlace adjunto e iniciar sus solicitudes en la sede electrónica de Televisión Canaria

Acuerdo del Administrador General de RTVC por el que se aprueba el segundo llamamiento a la financiación anticipada del año 2026Descarga

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