El Ballet Nacional de España abrirá la temporada del Auditorio de Tenerife con Afanador

El Auditorio de Tenerife abrirá su nueva temporada con dos funciones de Afanador, el espectáculo del Ballet Nacional de España (BNE)

El Auditorio de Tenerife abrirá su nueva temporada con dos funciones de Afanador, el espectáculo del Ballet Nacional de España (BNE), que vuelve a Tenerife después de 16 años, dirigido por Rubén Olmo y con dirección artística de Marcos Morau, que se representará los días 5 y 6 de septiembre en la Sala Sinfónica.

El Ballet Nacional de España regresa al Auditorio de Tenerife con el espectáculo Afanador / Ballet Nacional de España

La obra, inspirada en los libros Ángel gitano y Mil besos y en las fotografías del colombiano Ruven Afanador, supone el regreso del Ballet Nacional de España al Auditorio de Tenerife, según han informado este lunes en rueda de prensa el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero.

Las entradas ya están a la venta para la función del sábado 5, que comenzará a las 19:30 horas, y la del domingo 6, a las 18:00 horas, con un precio general de 15 euros y de 5 euros para menores de 30 años, descuentos para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.

Afanador es una de las producciones más reconocidas de los últimos años del Ballet Nacional de España

Según detalla el Ballet Nacional, Afanador es una de las producciones más exitosas y reconocidas de los últimos años y fue estrenada el 1 de diciembre de 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La obra está inspirada en el universo visual del fotógrafo colombiano Ruven Afanador y cuenta con idea y dirección artística del coreógrafo Marcos Morau, fundador de la compañía La Veronal.

La pieza no pretende reproducir las fotografías de Afanador, sino trasladar a la escena su imaginario.

Para ello Morau toma como punto de partida los libros Ángel gitano y Mil besos, donde el fotógrafo retrató el flamenco desde una perspectiva muy teatral y onírica.

El resultado es un espectáculo que mezcla danza española, flamenco y danza contemporánea, con una estética surrealista en la que predominan los contrastes entre blanco y negro, las transformaciones del vestuario y un constante juego entre tradición y modernidad.

El director artístico del Auditorio de Tenerife ha señalado que Afanador es una de las piezas con más proyección internacional del Ballet Nacional, al tiempo que ha resaltado que con esta pieza se «une la memoria y el porvenir» al revisar con interrogantes el ballet, disciplina que aborda con una exigencia técnica «brutal».

José Luis Rivero ha insistido en que Afanador supone «una fusión entre el lenguaje fotográfico y el coreográfico», construida a partir de un trabajo con los claroscuros y la geometría.

Asimismo, ha subrayado la complejidad de una propuesta que combina «lo técnico y lo humano», en la que la técnica se muestra de forma visible sobre el escenario, y puso en valor el gran formato del montaje, que reúne a más de 39 bailarines en escena.

Por su parte, el consejero de Cultura ha recordado que el Ballet Nacional de España no visita la isla desde hace 16 años, por lo que esta es una gran oportunidad para poder disfrutar de un espectáculo en el que el baile se fusiona con la fotografía.

Afanador, es uno de los espectáculos más reconocidos en los últimos años del Ballet Nacional de España / Ballet Nacional de España

Espectáculo reconocido con nueve galardones

Afanador se ha consolidado como uno de los espectáculos de danza española más reconocidos de los últimos años, con nueve galardones obtenidos entre 2024 y 2025.

Entre ellos figuran cinco Premios Max 2025 —entre ellos mejor espectáculo de danza y mejor dirección de escena para Marcos Morau—, dos Premios Talía al mejor espectáculo de danza y mejor coreografía, además de los reconocimientos obtenidos en los Premios Godot y los Premios de la Crítica de las Artes Escénicas de Cataluña.

El Ballet Nacional de España, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), está dirigido por Rubén Olmo desde 2019 y tiene como objetivo preservar y difundir el patrimonio coreográfico español, al tiempo que impulsa nuevas creaciones y colaboraciones con coreógrafos contemporáneos.