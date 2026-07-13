La vivienda subirá un 9,1% en España este año y liderará el alza europea entre 2027 y 2029

El precio de la vivienda podría subir un 9,1 % en España en 2026 y encabezar las subidas en Europa en 2027, 2008 y 2029, según proyectan los economistas europeos de S&P Global Ratings

Según estas previsiones, España será este año el segundo país europeo donde más subirá el precio de la vivienda, el 9,1 %, por detrás de Portugal, donde lo hará el 10 %, según ha apuntado la agencia de rating en un comunicado.

España será el segundo país europeo donde más subirá el precio de la vivienda, según proyectan los economistas europeos de S&P Global Ratings / Archivo / Europa Press

Precisamente S&P Global Ratings ha corregido al alza en un 3 % la previsión que había hecho en febrero pasado sobre el comportamiento de precios en Portugal, mientras que en el caso de España, los economistas de la firma la han retocado a la baja en un 0,2 %.

En su conjunto, las estimaciones de S&P prevén que el precio de la vivienda residencial en Europa crezca este año de media un 4 % y en 2027 modere su subida hasta el 3 %.

España liderará las subidas en Europa entre 2027 y 2029

De cara a 2027 y 2028, S&P Global Ratings vuelve a situar a España como país donde más subirán los precios de la vivienda, el 7,4 % y el 6,2 %, respectivamente, seguida de Polonia y Portugal.

También registrará el mayor incremento en 2029, aunque éste se suavizará al 5,4 %.

Respecto a España, la agencia de rating destaca el impacto que el mercado laboral tiene sobre el mercado de vivienda y sostiene que la fuerte creación de empleo y un aumento salarial han elevado el poder adquisitivo e impulsado la inmigración, agravando la brecha entre la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, apunta, las trabas administrativas en el sector de la construcción han lastrado la nueva construcción.

Tres revisiones macroeconómicas explican la mayoría de los cambios en sus previsiones europeas respecto a los de precios de la vivienda. La inflación (ahora prevé un IPC del 3,1 % para la eurozona, frente al 1,8 % de sus anteriores previsiones) a raíz del conflicto en Oriente Medio, los tipos de interés y el mercado laboral.

Un escenario macroeconómico más moderado impulsará ligeramente los precios de la vivienda en Europa, indica S&P, que ha desarrollado uno alternativo más moderado debido a la incertidumbre en torno a la recuperación del comercio marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

La agencia de medición de riesgos destaca además las limitaciones de la oferta, las tendencias de formación de hogares y las presiones sobre los costes de la construcción como factores dominantes y recalca que es probable que la escasez de producto persista a pesar de las iniciativas políticas.