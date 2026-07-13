El incendio de Los Gallardos (Almería) ha costado la vida a trece personas y ha calcinado unas 7.000 hectáreas

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este lunes que, si no hay «ningún cambio» en la situación meteorológica, el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha costado la vida a trece personas y ha calcinado unas 7.000 hectáreas, podría quedar controlado a lo largo del día.

Varios vehiculos calcinados en Los Gallardos, Almería donde parece ser se produjo el inicio del incendio / EFE/ Carlos Barba

En una intervención junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras mantener una reunión con los miembros del operativo que trabaja en la extinción, Moreno ha expresado su agradecimiento a todos los que han hecho posible que el incendio se encuentre ya en una «situación operativa cero».

«Si no hay un cambio en las circunstancias meteorológicas, prácticamente se va a dar por controlado a lo largo del día de hoy este incendio», ha explicado el presidente andaluz, quien ha destacado el trabajo «coordinado» entre todas las administraciones públicas, algo que demuestra que «este es el camino correcto».

Pedro Sánchez destaca la colaboración entre administraciones

Pedro Sánchez junto a Juanma Moreno en la visita a la zona del incendio de Los Gallardos en Almería / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la colaboración entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio declarado la pasada semana en esta provincia, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una declaración a los medios de comunicación, Sánchez se ha congratulado de la «unidad» y «coherencia» en la lucha contra el fuego que ha abarcado a «todos», desde los alcaldes a la diputación, la Junta y la Administración General del Estado, algo que «demandan los ciudadanos» y es «la forma más eficaz de luchar contra una crisis de protección civil», ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha felicitado por su trabajo a todos los «servidores públicos», así como a quienes lo hacen en las ONG y han estado ayudando estos días a los vecinos afectados por el incendio, quienes «se juegan la vida» por ayudar a los ciudadanos, ha dicho.