Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife, toma la palabra

Los aficionados del CD Tenerife se mantienen en vilo ante la rueda de prensa convocada para este lunes por el capitán del CD Tenerife Aitor Sanz. Se podrá seguir en directo en RTVC

Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife, comparece este lunes para anunciar la decisión sobre su futuro. Día de máxima expectación en el entorno del Club Deportivo Tenerife.

Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife / Archivo

La sala de prensa del Estadio Heliodoro Rodríguez López este 13 de julio, a partir de las 13:15 horas, es el escenario de una comparecencia esperada desde hace semanas. El capitán, Aitor Sanz, tomará los micrófonos en un acto oficial programado por el club para comunicar de manera pública su futuro profesional.

A sus 41 años, y tras haber cerrado una intensa campaña 2025/2026 en las filas del representativo, el veterano mediocentro madrileño afronta una encrucijada crucial. La convocatoria, que ha despertado todo tipo de especulaciones entre la afición y los medios informativos, servirá para aclarar si el dorsal ’16’ prolongará su eterna trayectoria sobre el césped o si, por el contrario, colgará las botas de forma definitiva para cerrar una de las páginas más doradas en la historia de la entidad.

Un legado legendario en la isla

Llegado a la isla en el ya lejano verano de 2013, Aitor Sanz no solo se ha consolidado como el primer portador del brazalete y símbolo del tinerfeñismo, sino que se sitúa actualmente como el segundo jugador con más partidos oficiales disputados vistiendo la elástica blanquiazul en toda la historia del club.

Su compromiso inquebrantable a lo largo de trece temporadas consecutivas le ha otorgado la categoría de leyenda viva. Tras el reciente bache institucional y deportivo que supuso el paso por la Primera Federación, el centrocampista se ha mantenido como el guía del vestuario, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Cualquiera que sea el veredicto definitivo del mediocentro, la cita de este mediodía se anticipa de una altísima carga emocional.

Dónde ver en directo la rueda de prensa de Aitor Sanz

La expectación es total ante una decisión que marcará el inicio del nuevo proyecto de la pretemporada 2026/2027. La rueda de prensa de Aitor Sanz se podrá seguir en directo a través de rtvc.es y en el canal de YouTube de deportes de Televisión Canaria.