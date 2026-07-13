Ascienden a 4.490 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades mantienen en 16.740 la cifra de heridos mientras continúan las labores de rescate, asistencia y evaluación de daños

Informan: Samuel López y Carlos García.

Las autoridades venezolanas han elevado a 4.490 el número de fallecidos por los terremotos que sacudieron la costa central del país el pasado 24 de junio. El balance oficial incorpora 157 nuevas víctimas mortales, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, donde miles de personas permanecen desplazadas. Más de 120.000 familias han recibido asistencia y 19.583 personas siguen alojadas en 108 refugios temporales, habilitados principalmente en Caracas y en los estados de Miranda y La Guaira.

Las autoridades estiman que cerca de 18.000 personas han perdido sus viviendas, aunque prevén que esa cifra aumente conforme avancen las inspecciones de los edificios dañados. El Gobierno ya calcula que serán necesarias unas 25.000 viviendas para atender a los damnificados.

Desde el terremoto principal se han registrado 1.222 réplicas, mientras continúa el reparto de alimentos, agua y ayuda humanitaria en las zonas más castigadas.