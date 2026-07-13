El fallecimiento de una mujer británica de 93 años eleva a 13 las víctimas mortales del incendio de Almería

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo visitan hoy las zonas afectadas por el fuego

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, deja una nueva víctima, una mujer británica que eleva a 13 los fallecidos. Tras cuatro días de intensa lucha contra las llamas, el operativo conseguía estabilizar este domingo un fuego que ha arrasado 7.000 hectáreas. Siete heridos siguen hospitalizados y los vecinos vuelven a sus casas tras estabilizarse el incendio.

Terreno calcinado en la zona de Los Gallardos, en Almería. EFE

La mujer, de 93 años, ha fallecido este domingo tras permanecer en el servicio de Urgencias desde el pasado viernes, en el Hospital Universitario Torrecárdenas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La víctima presentaba quemaduras en el 20 % de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

Según la última actualización oficial de la Junta de Andalucía, este deceso se suma a los doce fallecidos que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del ejecutivo sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

El recuento humano de la catástrofe se completa con ocho personas que constan formalmente como desaparecidas y ocho heridos, cuatro de los cuales continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En cuanto al desarrollo de la búsqueda de más afectados, la Comandancia de la Guardia Civil de Almería dio ayer por concluidas las batidas de rastreo sobre el terreno calcinado sin localizar a ninguna persona más.

Este operativo de búsqueda y reconocimiento, conformado por un centenar de efectivos del instituto armado, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, ha finalizado sus labores consolidando la previsión de que no habrá nuevos hallazgos en la zona quemada.

La carretera de acceso al municipio almeriense de Bédar ha quedado abierta al tráfico. EFE

En paralelo, y dentro de la fase de desescalada, las fuerzas de seguridad han procedido a la apertura total al tráfico de la carretera AL-6109, que permanecía cortada por las llamas. No obstante, se mantiene un estricto control sobre los accesos al municipio de Bédar, cuya entrada sigue restringida de manera exclusiva a los familiares de los residentes, prohibiéndose el paso a personas externas a la localidad.

El incendio, ya estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas y forzar la evacuación de un millar de personas que ya regresan a sus casas, da paso ahora a la fase de reconstrucción logística.

A partir de este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín abrirán oficinas de atención ciudadana para evaluar los graves daños estructurales provocados por el fuego y comenzar a canalizar las ayudas de emergencia con el respaldo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

Visitas de Sánchez y Feijóo a las zonas afectadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes las zonas afectadas por el incendio en compañía de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, según ha informado el Gobierno.

En concreto, el presidente del Gobierno acudirá al puesto de mando avanzado de Turre y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio del pasado jueves, uno de los más graves ocurridos en España.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que se desplazará este lunes hasta Almería, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el devastador incendio de Los Gallardos.