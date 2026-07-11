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El incendio forestal de Almería ha evolucionado «relativamente bien»

RTVC / EFE
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El incidente ocurrido en la localidad almeriense de Los Gallardos ha causado el fallecimiento de doce personas

El incendio forestal de la localidad almeriense de Los Gallardos, que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche «relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones», indicaron este sábado fuentes del Plan Infoca.

El incendio forestal de Almería ha evolucionado «relativamente bien». EFE/Pepe Torres

Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.

Más de 1.400 personas desalojadas

Durante toda la noche se ha mantenido un despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población.

El número de personas desalojadas por el incendio forestal se elevó a 1.405 a última hora del viernes, según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería).

La autovía A-7 se ha reabierto completamente al tráfico esta madrugada tras permanecer cortada debido a la evolución del incendio forestal.

Por otro lado, la superficie afectada por el incendio es de unas 4.000 hectáreas, según el último dato facilitado.

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