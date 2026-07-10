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Finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias

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La medida deja de estar vigente tras el descenso de las temperaturas, aunque Canarias continúa en situación de prealerta por riesgo de incendio forestal

Gran Canaria activará diferentes prohibiciones en la cumbre por la alerta de riesgo de incendios forestales
Finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales tras acabar el episodio de calor registrado esta semana.

La alerta ha afectado hasta este viernes a las islas de El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera (en la vertiente norte solo por encima de los 400 metros) y Gran Canaria por encima de los 400 metros.

La Dirección General de Emergencias precisa también que se mantiene en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal emitida el pasado 1 de junio.

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