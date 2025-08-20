La Policía Canaria ha levantado doce actas de infracción en zonas forestales de Gran Canaria. Los agentes han intensificado las tareas de vigilancia ante la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales

La Policía Canaria levanta doce actas de infracción en zonas forestales de Gran Canaria. Fotografía: Policía Canaria

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha levantado un total de doce actas por infracciones en las zonas forestales de la isla de Gran Canaria. Los hechos fueron detectados por la Unidad de vigilancia e inspección administrativa (UVIA) en diferentes ubicaciones de la cumbre de la isla, en los municipios de San Mateo, Tejeda y Moya.

Once de las infracciones han estado relacionadas con acampadas sin autorización, circulación por pistas forestales o estacionamiento dentro de monte.

La otra ha sido por la utilización de maquinaria que genera chispas, como es el caso de las motodesbrozadoras con cabezal de cuchilla. Los agentes localizaron al infractor en pleno uso de la herramienta motorizada, sin adoptar medidas de seguridad. Además, ocurrió un entorno especialmente vulnerable debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca.

Recuerdan la obligación de respetar las prohibiciones

Tras la identificación, se procedió a levantar las actas de infracción conforme a la normativa vigente del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA) en Canarias.

Desde el Cuerpo General de la Policía Canaria se recuerda la obligación de cumplir con las restricciones de paso y uso dentro de la zona forestal y la prohibición del uso de herramientas como desbrozadoras, motosierras o sopladoras con motor térmico en áreas rurales durante los días de riesgo muy alto o extremo, debido al potencial peligro que suponen. Este tipo de maquinaria puede generar chispas que, al entrar en contacto con vegetación seca, pueden provocar incendios de rápida propagación.