Te contamos en el minuto a minuto todo lo que tienes que saber sobre este partido, con las mejores imágenes y vídeos… En tiempo real sabrás cómo transcurre el partido y cómo termina. Y si los resultados se dan, ya hay organizada una gran celebración por el regreso al fútbol profesional que te contaremos en detalle

El CD Tenerife y el Barakaldo CF juegan este viernes 1 de mayo un partido, que podría ser decisivo, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El equipo blanquiazul podría, de darse las circunstancias, ascender de nuevo a LaLiga Hypermotion. Este viernes no es un viernes cualquiera y en Santa Cruz de Tenerife se respira ambiente de las grandes citas.

El partido se podrá seguir en directo a través de Televisión Canaria y en rtvc.es. Hay un gran despliegue organizado para ofrecer las mejores imágenes de todo lo que acontece. Un especial que comenzará desde las 16:20 y se prolongará hasta la madrugada. Además, rtvc.es realizará una cobertura digital especial, con equipos en los puntos más destacados de la jornada, para ofrecer las mejores imágenes también a través de la web y redes sociales.