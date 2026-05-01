Te contamos en el minuto a minuto todo lo que tienes que saber sobre este partido, con las mejores imágenes y vídeos… En tiempo real sabrás cómo transcurre el partido y cómo termina. Y si los resultados se dan, ya hay organizada una gran celebración por el regreso al fútbol profesional que te contaremos en detalle
El CD Tenerife y el Barakaldo CF juegan este viernes 1 de mayo un partido, que podría ser decisivo, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El equipo blanquiazul podría, de darse las circunstancias, ascender de nuevo a LaLiga Hypermotion. Este viernes no es un viernes cualquiera y en Santa Cruz de Tenerife se respira ambiente de las grandes citas.
El partido se podrá seguir en directo a través de Televisión Canaria y en rtvc.es. Hay un gran despliegue organizado para ofrecer las mejores imágenes de todo lo que acontece. Un especial que comenzará desde las 16:20 y se prolongará hasta la madrugada. Además, rtvc.es realizará una cobertura digital especial, con equipos en los puntos más destacados de la jornada, para ofrecer las mejores imágenes también a través de la web y redes sociales.
09:30 Día: 01-05-2026
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09:00 Día: 01-05-2026
CD Tenerife vs Barakaldo CF | Horario y dónde ver en directo el partido
El CD Tenerife y el Barakaldo se enfrentan este viernes 1 de mayo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El CD Tenerife ha colgado el cartel de completo y ha agotado las entradas disponibles. Un gran lleno que se espera a partir de las 18:00 de la tarde, hora de inicio del encuentro.
Si no ha conseguido entradas, Televisión Canaria retransmitirá en directo el partido que se podrá seguir a través de TDT y también en rtvc.es. Por cuestiones de derechos audiovisuales, la señal de rtvc.es estará geobloqueada.
08:30 Día: 01-05-2026
CD Tenerife vs Barakaldo CF | Gran despliegue de RTVC con todos los detalles en el previo, durante el partido y post partido
08:00 Día: 01-05-2026
Iniciamos retransmisión especial con motivo del partido de fútbol CD Tenerife vs Barakaldo CF
Desde rtvc.es iniciamos un especial seguimiento a todo lo que ocurre en torno al partido que se juega esta tarde entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF. Un partido decisivo que podría suponer el volver el equipo blanquiazul a LaLiga Hypermotion. En este minuto a minuto te contaremos los detalles de las horas previas, el encuentro y tendremos a los protagonistas. Todo con el gran despliegue para llevarte las mejores imágenes y la información más actualizada y completa para no perderte nada.