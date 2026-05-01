Televisión Canaria celebra las Fiestas de Mayo con un especial de ‘Noche de Taifas’ desde Santa Cruz de Tenerife

El programa conducido por Elvis Sanfiel se emite este sábado a las 21:20 horas desde la Plaza de España de la capital tinerfeña

Televisión Canaria se suma a las Fiestas Fundacionales de Santa Cruz de Tenerife con la emisión de una nueva entrega de ‘Noche de Taifas’ titulada «Especial Fiestas de Mayo». Este sábado, 2 de mayo, el programa abandona su plató habitual para instalarse en el entorno de la Plaza de España, ofreciendo una velada musical que comenzará sobre las 21:20 horas.

Las Fiestas de Mayo conmemoran cada año la fundación de la capital tinerfeña, convirtiendo a la ciudad en un punto de encuentro con las tradiciones, la gastronomía y la vestimenta típica. En este contexto, el programa líder de la noche de los sábados ha grabado una edición fuera de plató en la que han participado diversas autoridades locales, encabezadas por el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez.

Elvis Sanfiel, presentador del espacio, ha destacado la importancia de esta salida a la calle para “celebrar la identidad, a celebrar la canariedad y a sentir, más que nunca, los colores de nuestra tierra». Según explica Sanfiel, este programa especial supone el punto de partida para un mes dedicado íntegramente a las celebraciones del Mes de Canarias en la televisión autonómica.

El especial contará con un variado cartel de artistas invitados que incluye a Anaé, Soul Sanet, Manuel Estupiñán, Almudena Hernández, Virginia Guantanamera, Javier Hernández y Mari Carmen Encinoso.

Con «Especial Fiestas de Mayo», el espacio ‘Noche de Taifas’ contará con las actuaciones de numerosos artistas como Anaé o el grupo Soul Sanet (fotos superiores), entre otros.

Música y emoción en la víspera del Día de la Madre

Dada la cercanía con el primer domingo de mayo, el programa dedicará una sección especial para homenajear a las madres. Uno de los momentos más destacados de la noche será la interpretación de la conocida canción «Es mi madre», de Isabel González, a cargo de la artista Almudena Hernández.

Como antesala a esta cita, el bloque de ‘100% Folklore’ ofrecerá la actuación de diversas agrupaciones folclóricas, manteniendo el compromiso de la cadena con la difusión de la música tradicional de las islas.

Con esta cobertura especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la divulgación de la cultura popular y las tradiciones del Archipiélago. La cadena pública autonómica consolida así su papel como principal escaparate de las fiestas populares, acercando a todos los hogares canarios la riqueza del folklore y el talento de los artistas de las Islas en las fechas más señaladas de nuestra identidad.