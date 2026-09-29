Espacio dedicado al folklore y la música hecha en las islas que presenta Elvis Sanfiel.



Más de diez años lleva ‘Noche de taifas’ ocupado en ser el programa que lleva la tradición hasta los tiempos actuales. Cada semana, su oferta musical pasa por la tradición folclórica hasta la música de las dos orillas. Además cada semana repasa temas actuales de destacados artistas canarios e invitados de fuera de las Islas.



Un espacio festivo pensado para toda la familia donde cantadores, bailadores, parrandas, grupos, agrupaciones folclóricas, hacen vibrar al público canario con lo rico y variado del cancionero tradicional y popular isleño.

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