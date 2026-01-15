La gala de inauguración del carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebrará el viernes 16 de enero en la Plaza de España. El acto se podrá seguir en directo en RTVC

El carnaval de Santa Cruz de Tenerife arranca motores con la gala de inauguración del carnaval.

Emisión en directo de la gala de inauguración del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

¿Cuándo es la gala de inauguración del carnaval?

El viernes 16 de enero a partir de las 21:30 en el Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud, frente a la plaza España, se celebrará una gala especial.

Orden de desfile de las candidatas

Un acto importante para el desarrollo de uno de los principales actos del carnaval como es la gala de elección de la reina del carnaval, tanto adulta, infantil y mayores. En el transcurso de la misma se sorteará el orden en el que desfilarán las candidatas en cada una de sus galas de elección. 32 candidatas optan en este 2026 al cetro en sus diferentes categorías.

Elvis Sanfiel será el encargado de presentar esta gala inaugural que durará aproximadamente una hora. Una gala que está dirigida por Daniel Pages.

En la gala también participarán las reinas del Carnaval 2025, artistas canarias como Anaé y Zaida Almeida y las comparsas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Candidatas a Reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 en las categorías adulta, infantiles y de mayores en el primer acto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Candidatas a Reina Adulta

Leire García Santana con la fantasía diseñada por Jorge González Santana.

con la fantasía diseñada por Jorge González Santana. Carla P. Castro Castellano con la fantasía diseñada por Alexis Santana.

con la fantasía diseñada por Alexis Santana. Alianara León Hernández con la fantasía diseñada por Yosué Riverol Hernández.

con la fantasía diseñada por Yosué Riverol Hernández. Arlena Rubí Mantecón Hernández con la fantasía diseñada por Santi Castro Campos.

con la fantasía diseñada por Santi Castro Campos. Melissa Mayor Peña con la fantasía diseñada por Jorge Ruymán Pérez.

con la fantasía diseñada por Jorge Ruymán Pérez. Alexia Hernández Adrián con la fantasía diseñada por Juan Carlos Armas Febles.

con la fantasía diseñada por Juan Carlos Armas Febles. Daniela Sánchez Padilla con la fantasía diseñada por Cristian Manuel Santana Lugo.

con la fantasía diseñada por Cristian Manuel Santana Lugo. Lara Rodríguez Padilla con la fantasía diseñada por la Asociación Cultural del Carnaval de Los Realejos Nira / Arganda (Lorenzo Padrón)

con la fantasía diseñada por la Asociación Cultural del Carnaval de Los Realejos Nira / Arganda (Lorenzo Padrón) Cecilia Esther Díaz Hernández con la fantasía diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra.

con la fantasía diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra. Melania Hernández Torres con la fantasía diseñada por Joran Torres y su equipo (Antonio Jordán Hernández)

con la fantasía diseñada por Joran Torres y su equipo (Antonio Jordán Hernández) Elizabeth Beltrán Correa con la fantasía diseñada por Dani y Diana Mena (Daniel Mena Beltrán)

La gala de elección de la Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebrará el 11 de febrero en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña.

Candidatas a Reina Infantil

Micaela Díaz Lima con la fantasía diseñada por Santiago Castro Delgado (Santi Castro)

con la fantasía diseñada por Santiago Castro Delgado (Santi Castro) Ciara Luz Álvarez Chinea con la fantasía diseñada por Rivero Santana Rivero (JJ Santana)

con la fantasía diseñada por Rivero Santana Rivero (JJ Santana) Leire Socas Alam con la fantasía diseñada por Carlos David Afonso Darias

con la fantasía diseñada por Carlos David Afonso Darias Yaxira González Chinea con la fantasía diseñada por Noé González de la Rosa

con la fantasía diseñada por Noé González de la Rosa Daniela Barrera Padilla con la fantasía diseñada por Alexis Santana Rodríguez

con la fantasía diseñada por Alexis Santana Rodríguez Sofía Campos Ramos con la fantasía diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra.

con la fantasía diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra. Lucía Álvarez Báez con la fantasía diseñada por Antonio Jordán Torres Hernández (Equipo Torres Hernández)

con la fantasía diseñada por Antonio Jordán Torres Hernández (Equipo Torres Hernández) Alysson Rodríguez Duque diseñada por José Ángel Ramos González

diseñada por José Ángel Ramos González Claudia Reyes Arvelo diseñada por David Hernández Páez

diseñada por David Hernández Páez Ana Ferrera González diseñada por Daniel Mena Beltrán

El título de Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se entregará en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife el lunes 2 de febrero.

Candidatas a Reina de los Mayores

Dominga Jiménez Pérez con la fantasía diseñada por Santiago Castro Campos

con la fantasía diseñada por Santiago Castro Campos María Cristina Fariña Rodríguez con la fantasía diseñada por Juan Carlos Armas Febles

con la fantasía diseñada por Juan Carlos Armas Febles María del Carmen Hernández Martín con la fantasía diseñada por Dailos Rodríguez López

con la fantasía diseñada por Dailos Rodríguez López María Eugenia Díaz Sanz con la fantasía diseñada por Jose Javier Santana Rivero (JJ Santana)

con la fantasía diseñada por Jose Javier Santana Rivero (JJ Santana) María Ángeles Ramos Díaz con la fantasía diseñada por Francisco de Borja Ledesma Abreu (Borja Abreu)

con la fantasía diseñada por Francisco de Borja Ledesma Abreu (Borja Abreu) Amalia González Doniz con la fantasía diseñada por Alfonso Baute Páez

con la fantasía diseñada por Alfonso Baute Páez Antonia Adelaida Torres Carballo con la fantasía diseñada por Alfonso Baute Páez

con la fantasía diseñada por Alfonso Baute Páez Antolina Libertad Ramos González con la fantasía diseñada por David Hernández Páez

con la fantasía diseñada por David Hernández Páez María Candelaria Pérez Rivero con la fantasía diseñada por David Hernández Páez

con la fantasía diseñada por David Hernández Páez María Isabel González Rodríguez con la fantasía diseñada por Antonio Santos Arteaga

con la fantasía diseñada por Antonio Santos Arteaga María Félix Ramos García con la fantasía diseñada por Dani Mena Beltrán

Las candidatas a Reina de los Mayores se subirán al escenario de la gala de elección el 4 de febrero en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Dónde ver la gala inaugural del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria en su canal de TDT

El portal web de RTVC

Canal de YouTube de carnaval

Entradas para la inauguración del carnaval

La entrada para este acto será gratuita. Hay disponibles 1.000 localidades y se entregarán en el recinto por orden de llegada a la puerta de acceso en el mismo recinto. Se repartirán hasta completar el aforo.

El horario de apertura de las puertas será a partir de las 20:00 horas, hora y media antes del inicio del evento.

