El incendio se produjo en la zona de El Sobradillo y fueron los bomberos quienes rescataron de la vivienda a dos personas

El incendio se produjo en la zona de El Sobradillo y fueron los bomberos quienes rescataron de la vivienda a dos personas. EP

Dos hombres han resultado afectados, uno de ellos en estado crítico, tras producirse un incendio en una vivienda de la zona de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 20.14 horas de este lunes en una vivienda ubicada en la calle El Sorondongo de la citada zona, lugar hasta el que se trasladaron efectivos de bomberos de Tenerife, que rescataron a dos ocupantes de la vivienda afectada por el incendio, extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

Quemaduras e inhalación de humo

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que uno de los hombres presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo, por lo que fue trasladado en estado crítico en ambulancia de medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo asistió al segundo afectado. En el momento inicial presentaba intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboró con el resto de los recursos de emergencias. Mientras, efectivos de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes.