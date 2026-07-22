El CD Tenerife recibe al Getafe en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Horario, dónde ver el partido, previa, claves y calendario de la pretemporada

El CD Tenerife afronta este miércoles 22 de julio uno de sus compromisos más exigente de la pretemporada. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera recibe al Getafe CF en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz.

El partido de pretemporada entre el CD Tenerife y el Getafe CF se podrá seguir en directo en RTVC

Se trata de un amistoso que servirá para medir el nivel del equipo ante un rival consolidado en LaLiga EA Sports y clasificado para competición europea que disputará la fase previa de la ‘UEFA Conference League’.

El encuentro se disputará en el Heliodoro Rodríguez López y supondrá el regreso del tradicional torneo veraniego a la capital tinerfeña después de una década. Para el Tenerife será una oportunidad de comprobar la evolución del grupo antes de continuar con su preparación para el regreso a LaLiga Hypermotion.

Horario del CD Tenerife – Getafe

El partido comenzará a las 19:45 horas de este miércoles 22 de julio en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Dónde ver en directo el Tenerife – Getafe

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RTVC ofrecerá el encuentro en directo:

El partido será narrado por Daniel Álvarez y tendrá los comentarios de Aarón Darias.

Un rival de máxima exigencia

El Getafe de José Bordalás afronta en Tenerife su primer encuentro de preparación del verano. El conjunto azulón llega tras una temporada que le permitió clasificarse para disputar competición europea y ha renovado buena parte de su plantilla con varios fichajes para afrontar el nuevo curso.

Para el CD Tenerife será un examen de nivel después de los primeros entrenamientos y de los primeros minutos acumulados en el amistoso de pretemporada que enfrentó al primer equipo con el filial. El cuerpo técnico espera seguir repartiendo minutos entre los jugadores del primer equipo y las incorporaciones del verano, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial, en el regreso a la categoría de plata del fútbol español.

El Tenerife sigue construyendo su nuevo proyecto

El conjunto blanquiazul inició la pretemporada el pasado fin de semana y afronta un calendario de preparación que incluye seis amistosos antes del comienzo de LaLiga Hypermotion. El choque ante el Getafe representa el primer gran test competitivo del verano y permitirá valorar el estado del equipo frente a un rival de la máxima categoría.

Tras este encuentro, el Tenerife continuará con una serie de partidos que le medirán a equipos como el CD Marino, Cádiz CF y CD Leganés dentro de una planificación diseñada para llegar con ritmo competitivo al inicio liguero.

Reencuentro con un rival de buen recuerdo

El enfrentamiento también tiene un componente simbólico para la afición blanquiazul. Tenerife y Getafe volverán a verse las caras en el Heliodoro Rodríguez López nueve años después de la final del ‘play-off’ de ascenso a Primera División de 2017, una eliminatoria que permanece muy presente en la memoria del fútbol tinerfeño. Además, el Trofeo Ciudad de Santa Cruz recupera una cita histórica del verano futbolístico de la isla.

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