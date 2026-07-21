El encuentro de pretemporada se disputará este miércoles, a las 19:45 horas, en el Heliodoro Rodríguez López y se ofrecerá por la TDT, el canal de Deportes de YouTube, Canarias Play y rtvc.es

El CD Tenerife jugará el miércoles 22 de julio el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, en el que se enfrentará al Getafe CF a partir de las19:45 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, un encuentro que Televisión Canaria retransmitirá en directo.

El partido podrá seguirse en la TDT, el canal de Deportes de YouTube, Canarias Play y rtvc.es. Además, la señal se cederá al Getafe CF para su difusión en sus plataformas oficiales. La narración estará a cargo de Dani Hernández, con los comentarios de Aarón Darias.

La retransmisión de este partido se enmarca en el compromiso alcanzado por RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife, una iniciativa que permitirá a la afición seguir en directo los partidos de preparación de los clubes canarios, con la emisión de un total de 14 encuentros antes del inicio de la competición oficial.

La programación ofrecerá un seguimiento de la evolución de los principales equipos del Archipiélago durante el verano, con retransmisiones de sus compromisos ante rivales nacionales e internacionales en distintos escenarios, tanto de las Islas como de la Península.

El CD Tenerife y el Getafe se citan en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, en directo por Televisión Canaria. Imagen de un entreno de pretemporada del equipo canario. CD Tenerife.

Del 22 de julio al 15 de agosto

La cobertura arrancará el 22 de julio con los primeros compromisos de la UD Las Palmas y el CD Tenerife y se prolongará hasta el 15 de agosto, según señala el responsable de Producción Ejecutiva de Deportes de Televisión Canaria, José Antonio Pérez León.

Con esta propuesta, Televisión Canaria refuerza su refuerza su apuesta por la difusión del deporte canario y ofrece a la audiencia la posibilidad de acompañar a los equipos del Archipiélago en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.