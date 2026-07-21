El agente persiguió al agresor por varias calles de la capital tras presenciar el violento ataque físico

Un policía local fuera de servicio detuvo a un hombre el pasado sábado por la tarde en Santa Cruz de Tenerife. El agente intervino porque el individuo agredió violentamente a una mujer en plena calle. Seguidamente, el agresor intentó huir y el funcionario lo persiguió hasta lograr su captura definitiva.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El suceso comenzó en la avenida Asuncionistas de la capital tinerfeña. Allí, el agente de la Policía Local observó una fuerte discusión inicial entre el arrestado y una mujer.

Agresión violenta en la vía pública

La tensión creció rápidamente hasta que el hombre, de 46 años, golpeó a la víctima. Concretamente, el individuo identificado como F.A.D.A. usó unas bolsas para golpear la espalda de la mujer.

A continuación, el agresor arrastró a la mujer por la fuerza hacia unos contenedores de residuos. En ese lugar, el atacante sujetó a la víctima violentamente por el cuello. Posteriormente, el varón golpeó a la señora contra una pared.

Ante esta situación extrema, el policía actuó de inmediato para auxiliar a la mujer atacada. Sin embargo, el detenido decidió enfrentarse al agente antes de iniciar su huida corriendo.

Persecución policial por el centro

Tras el enfrentamiento, el sospechoso emprendió una rápida carrera por diversas calles del centro. Inmediatamente, el policía comenzó el seguimiento a pie para evitar el escape del agresor.

Mientras corría, el funcionario solicitó apoyo a una patrulla policial para culminar el arresto. También aprovechó para facilitar la descripción física detallada y la vestimenta del sospechoso.

Finalmente, el policía alcanzó al varón en la calle Progreso y le dio el alto. Durante la intervención, el individuo opuso gran resistencia e intentó agredir a los agentes. Por ello, los efectivos policiales tuvieron que reducir al hombre para proceder al arresto.

Vínculo con un hurto comercial

Durante su huida, el sospechoso intentó deshacerse de varios objetos personales sin ningún éxito. Posteriormente, los agentes encontraron una bolsa con aislamiento especial en su poder. Este sistema sirve para evadir las alarmas antirrobo de los establecimientos comerciales.

Dentro de la bolsa, los policías hallaron varias prendas de ropa hurtadas. Según las investigaciones, el hombre robó la mercancía ese mismo día en una tienda céntrica. Después del hallazgo, los agentes devolvieron la ropa al responsable del comercio afectado.

Tras el arresto, los policías trasladaron al detenido a un centro sanitario local. No obstante, el hombre rechazó la atención médica en las instalaciones sanitarias. Finalmente, los agentes llevaron al agresor a dependencias policiales para su disposición judicial.