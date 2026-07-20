El servicio municipal ha recogido cerca de 460 toneladas de seba en lo que va de 2026, más del doble de todo el volumen retirado durante el pasado año

Ciudad de Mar duplica la retirada de algas en San Cristóbal en solo siete meses. LPA Visit

El servicio de mantenimiento y limpieza de playas de Ciudad de Mar ha retirado 458,8 toneladas de algas acumuladas en el litoral de San Cristóbal entre enero y el 17 de julio de 2026.

La cifra supera ampliamente las 202 toneladas recogidas durante todo 2025, lo que refleja un aumento significativo de este fenómeno en la costa del barrio.

El operativo se ha intensificado durante el verano y solo en los primeros 17 días de julio se han retirado 171,6 toneladas de seba, principalmente en la playa de La Puntilla y en el entorno del Torreón de San Pedro.

Estas algas forman parte del ecosistema marino

Según el Ayuntamiento, el incremento responde a la acumulación de la especie invasora Rugulopteryx okamurae, arrastrada por el viento y el oleaje.

Desde Ciudad de Mar recuerdan que estas algas forman parte del ecosistema marino y no son residuos urbanos, aunque su retirada resulta necesaria cuando las acumulaciones masivas generan malos olores o afectan a la salud pública, la seguridad y el uso de las zonas de baño y paseo.