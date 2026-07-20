El Gobierno autonómico pide al Ministerio de Transportes que el nuevo contrato de la OSP incluya de forma obligatoria la parada en Fuerteventura para garantizar su conectividad

Canarias reclama que la OSP entre Cádiz y el archipiélago mantenga la escala en Puerto del Rosario. OPTV

El Gobierno de Canarias ha reiterado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la necesidad de que el nuevo contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) de la ruta marítima entre Cádiz y Canarias incluya una escala obligatoria en el puerto de Puerto del Rosario.

La petición se trasladó antes de que expirara el anterior contrato, el pasado 30 de junio.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha explicado que la Consejería aún no ha recibido respuesta del Ministerio, una situación que, según ha señalado, genera incertidumbre en Fuerteventura y afecta a la competitividad de la isla, ya que las mercancías deben desviarse a Arrecife o Las Palmas de Gran Canaria para enlazar con la ruta hacia Cádiz.

Cohesión territorial, abastecimiento e igualdad

El Ejecutivo autonómico sostiene que mantener esta escala es una cuestión estratégica para garantizar la cohesión territorial, el abastecimiento y la igualdad de oportunidades entre las islas y la Península, especialmente por la condición de Canarias como región ultraperiférica y su dependencia del transporte marítimo.