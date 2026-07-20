La selección española llega a Madrid tras conquistar el Mundial: recorrido de la celebración con la afición

La selección española regresa a Madrid tras proclamarse campeona del Mundial 2026. Consulta el recorrido de la guagua, los actos institucionales y la gran celebración prevista en Cibeles. Síguelo en directo en RTVC

La selección española regresa a casa tras conquistar la Copa del Mundo de fútbol. El 19 de julio de 2026 pasará a la historia como la fecha en la que España conquistó la segunda estrella, después de imponerse a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Todo preparado en Cibeles para la celebración de la Copa del Mundo conseguida por España / RTVC / Silvia Mascareño

Todo está ya listo y miles de aficionados esperan recibir a los nuevos campeones del mundo en una jornada que combinará los actos institucionales con una multitudinaria celebración por las calles de Madrid.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar un programa organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que culminará con una gran fiesta en la plaza de Cibeles, donde se espera la mayor concentración de aficionados del día.

Recepción oficial antes del baño de masas

Tras su llegada a Madrid, la expedición española participa en los tradicionales actos institucionales. El programa oficial contempla una recepción por parte de la Casa Real en el Palacio de la Zarzuela y, posteriormente, un encuentro con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa.

Estas recepciones preceden al recorrido que permitirá a los campeones compartir el título con miles de seguidores que se han desplazado hasta el centro de Madrid para celebrar la conquista del Mundial.

Recorrido de la selección por Madrid

La celebración continuará durante la tarde con la tradicional rúa en una guagua descubierta.

El recorrido oficial partirá desde las inmediaciones de Moncloa y atravesará algunas de las principales arterias de la capital, entre ellas la calle Princesa, Alberto Aguilera, Sagasta, Génova, Serrano, la Puerta de Alcalá y el paseo de Recoletos hasta finalizar en la plaza de Cibeles, epicentro de la celebración.

Será allí donde los jugadores ofrecerán el trofeo a la afición en un escenario instalado para la ocasión y compartirán el título con miles de seguidores.

Cibeles, el centro de la fiesta de los campeones

La plaza de Cibeles volverá a convertirse en el símbolo de las grandes celebraciones del deporte español.

Las autoridades esperan una asistencia de decenas de miles de personas durante una fiesta que se prolongará durante varias horas y que contará con actuaciones, animación y la presentación oficial de los jugadores sobre el escenario.

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo especial de seguridad y movilidad con cortes de tráfico en los accesos al centro, restricciones al estacionamiento y un refuerzo del servicio de Metro y transporte público para facilitar los desplazamientos de los aficionados.

España celebra su segundo Mundial

La victoria frente a Argentina permite a la selección española conquistar el segundo Mundial de su historia, dieciséis años después del logrado en Sudáfrica en 2010.

El triunfo culmina un campeonato sobresaliente del conjunto de Luis de la Fuente, que ha firmado un torneo muy sólido hasta levantar el trofeo y añadir una nueva estrella al escudo de la selección.

La celebración en Madrid pondrá el broche a un Mundial que ha vuelto a situar al fútbol español en lo más alto del panorama internacional y que será recordado por una generación de futbolistas que ya forma parte de la historia del deporte español. Además se da la circunstancia que por primera vez en la historia un país ha ganado la Copa del Mundo en masculino y femenino.

Dónde ver en directo las celebraciones del mundial

En rtvc.es y en el canal de YouTube de deportes de Televisión Canaria te ofrecemos la señal permanente de las celebraciones en Madrid.