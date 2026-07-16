España – Argentina: la gloria del fútbol mundial espera en Nueva York

España busca una nueva estrella ante la Argentina de Messi en la gran final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene la final que soñaban millones de aficionados. España y Argentina medirán sus fuerzas este domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey con el título de campeón del mundo en juego, en un duelo que enfrentará a dos generaciones, dos estilos y dos selecciones que han demostrado ser las más sólidas del campeonato.

La selección española afronta la cita con la ilusión de conquistar su segundo Mundial, dieciséis años después del histórico título logrado en Sudáfrica 2010. Enfrente estará una Argentina que aspira a revalidar la corona conquistada en Catar 2022.

España llega lanzada tras eliminar a Francia

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha firmado un torneo sobresaliente, combinando la posesión tradicional del fútbol español con una verticalidad que ha sorprendido a todos sus rivales.

Después de superar con autoridad las eliminatorias, España dio un golpe sobre la mesa en semifinales al derrotar por 2-0 a Francia, una de las grandes favoritas al título. La selección ha mostrado una enorme solidez defensiva, un centro del campo dominante y un ataque capaz de decidir los partidos en cualquier momento.

Argentina quiere mantener su reinado

La albiceleste vuelve a una final mundialista con el objetivo de prolongar su dominio en el fútbol internacional. El equipo de Lionel Scaloni sufrió más de lo esperado ante Inglaterra, pero terminó imponiéndose por 2-1 para sellar su presencia en la gran cita.

Argentina vuelve a apoyarse en el liderazgo de Lionel Messi, acompañado por una generación que ha sabido competir en los momentos decisivos y que mantiene intacto el espíritu ganador que la llevó al título hace cuatro años.

Un duelo entre dos generaciones

La final ofrece un atractivo añadido: el enfrentamiento entre el talento emergente del fútbol español y la experiencia de una Argentina liderada por Messi.

España representa el relevo generacional, con futbolistas jóvenes que ya se han consolidado entre la élite mundial gracias a un fútbol dinámico, intenso y ofensivo. Argentina, por su parte, mantiene la esencia competitiva que la ha convertido en una de las selecciones más fiables de la última década.

Más allá de los nombres propios, el encuentro enfrentará dos filosofías futbolísticas que prometen un espectáculo de primer nivel.

Tres canarios en la gran final

Tres canarios estarán en esta final del Mundial. En la selección española han estado convocados dos jugadores, Pedri y Yeremi Pino. Ambos no han tenido la participación deseada en este mundial pero cuentan para Luis de la Fuente en el partido decisivo. En la selección argentina, otro tinerfeño está en las filas de Scaloni, Nico Paz.

Mucho acento canario retumbará en una final histórica y en la que muy pocos tienen la suerte de participar.

Pedri

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Dieciseisavos de final – España contra Austria – Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. – 2 de julio de 2026. Pedri, de España, en acción junto a los austriacos Paul Wanner, Nicolas Seiwald y Romano Schmid / Reuters / Gary Vasquez.

Pedri, el tinerfeño de Tegueste ha confirmado durante este Mundial que sigue siendo uno de los futbolistas con mayor capacidad para interpretar el juego. Aunque Luis de la Fuente ha gestionado sus minutos y en los últimos partidos ha saltado al terreno de juego desde el banquillo. A sus 23 años ya acumula una trayectoria única: de la UD Las Palmas al FC Barcelona, campeón de Europa con España y ahora a un paso de levantar también una Copa del Mundo. Pedri está considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Yeremi Pino

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo H – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara, Guadalajara, México – 26 de junio de 2026. Yeremy Pino, de España, en acción junto a Rodrigo Bentancur y Maxi Araujo, de Uruguay / REUTERS/Daniel Becerril

El grancanario Yeremy Pino, formado en la UD Las Palmas y quién estuviese en las filas del Villarreal antes de pasar a la Premier League, también estará presente en la final. En los primeros partidos tuvo minutos por parte de Luis de la Fuente pero una lesión en la clavícula en el último partido de la fase de grupos ante Uruguay lo ha apartado del terreno de juego. La lesión se produjo tras una caída en una disputa con Rodrigo Bentancur. A pesar del fuerte dolor, permaneció sobre el terreno de juego porque España ya había agotado las sustituciones. Tras el encuentro, el seleccionador Luis de la Fuente calificó su esfuerzo como una «heroicidad». Es toda una incógnita si podrá contar con minutos en la final, pero sí que estará junto al bloque nacional en esta final.

Nico Paz

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinal – Inglaterra vs. Argentina – Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. – 15 de julio de 2026. Nico Paz, de Argentina, celebra con un tambor decorado con la imagen de Emiliano Martínez tras el partido, en el que Argentina se clasificó para la final de la Copa del Mundo. REUTERS/Amanda Perobelli

Nico Paz, es otro futbolista nacido en Tenerife, que estará en el terreno de juego, pero defendiendo los colores de Argentina. Criado futbolísticamente entre el Atlético San Juan y el CD Tenerife antes de completar su formación en el Real Madrid, el mediapunta decidió representar a la Albiceleste por sus raíces familiares y se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su padre Pablo Paz fue jugador del CD Tenerife y también defendió la camiseta de la selección argentina.

Un partido para la historia

España persigue su segundo campeonato del mundo. Argentina quiere escribir una nueva página dorada revalidando el título conseguido en Catar.

La final reúne todos los ingredientes de un encuentro histórico: dos campeones, dos estilos de juego reconocibles y algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial sobre el césped.

El domingo, Nueva Jersey será el escenario donde una selección alcanzará la gloria eterna y otra se quedará a las puertas del sueño.

RTVC estará presente en la final del mundial

Un equipo de la redacción de deportes de Televisión Canaria también estará presente en Nueva York, en la gran cita futbolística del año. España vs Argentina concentra todas las miradas y puede haber protagonismo canario en el terreno de juego.

La directora de deportes, Fátima Febles, y el cámara Sergio Bencomo, seguirán en detalle todo lo que ocurra en esta final que acapara las miradas de todo el mundo. Toda la actualidad, los protagonistas y las curiosidades se podrán seguir en detalle en los Servicios Informativos de Televisión Canaria, también en la web rtvc.es y en las redes sociales de RTVC.



