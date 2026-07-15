El Servicio Canario de la Salud necesita reforzar las existencias de los grupos O+, O-, A+ y A- ante el descenso de donaciones de sangre durante el verano

Sanidad pide donaciones de sangre de forma urgente para recuperar las reservas en Canarias. Europa Press

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre con el objetivo de recuperar las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A-.

La disminución de las donaciones durante el verano, debido a las vacaciones y al aumento de los desplazamientos, ha llevado a reforzar esta campaña.

Para hacer frente a esta situación, el SCS ha intensificado las acciones de concienciación en redes sociales y el envío de mensajes a donantes registrados.

Puntos fijos de donación en todas las islas

Pueden donar las personas de entre 18 y 65 años (o hasta los 60 si es la primera vez), que pesen más de 50 kilos, gocen de buena salud y no estén embarazadas.

Canarias mantiene operativos puntos fijos de donación en todas las islas, tanto en sedes específicas como en hospitales públicos y algunos centros concertados.

Además, las personas interesadas pueden consultar los requisitos o resolver dudas a través del teléfono gratuito de atención al donante o de la web Efecto Donación.