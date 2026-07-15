El Servicio Canario de la Salud necesita reforzar las existencias de los grupos O+, O-, A+ y A- ante el descenso de donaciones de sangre durante el verano
La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre con el objetivo de recuperar las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A-.
La disminución de las donaciones durante el verano, debido a las vacaciones y al aumento de los desplazamientos, ha llevado a reforzar esta campaña.
Para hacer frente a esta situación, el SCS ha intensificado las acciones de concienciación en redes sociales y el envío de mensajes a donantes registrados.
Puntos fijos de donación en todas las islas
Pueden donar las personas de entre 18 y 65 años (o hasta los 60 si es la primera vez), que pesen más de 50 kilos, gocen de buena salud y no estén embarazadas.
Canarias mantiene operativos puntos fijos de donación en todas las islas, tanto en sedes específicas como en hospitales públicos y algunos centros concertados.
Además, las personas interesadas pueden consultar los requisitos o resolver dudas a través del teléfono gratuito de atención al donante o de la web Efecto Donación.