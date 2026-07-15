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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 16 de julio

Este jueves se esperan temperaturas de más de 30 grados en algunas zonas de las islas, sin embargo, la previsión del tiempo en canarias prevé un descenso de las temperaturas de cara al viernes.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 16 de julio de 2026 / RTVC

Las temperaturas superarán los 32 grados en las medianías del sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Además, habrán rachas de viento rachas que podrían llegar a los 70km/h, eso hará que haya mar combinada con olas en torno al metro y medio de altura en canales entre islas.

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La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Las temperaturas estarán entre los 18 y 24 grados en la capital. Habrán nubes bajas por la mañana y a última hora por el norte y este de la isla.

La Palma: Temperaturas que oscilarán entre los 22 y 26 grados. Además, se esperan nubes bajas por el norte y vertiente este, enseguida se despegarán de la costa.

La Gomera: Las temperaturas irán de los 22 a los 28 grados en San Sebastián. Las temperaturas irán de los 22 a los 28 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos nubes bajas a unos 800 metros de altitud por el norte y cielos despejados en el resto. El viento ganará fuerza en los extremos.

Gran Canaria: Panza de burro más consistente durante la primera mitad del día. En la cumbre y en el sur hará sol y hará más viento en el oeste y sureste.

Fuerteventura: Se espera poca nubosidad a lo sumo por el oeste a primera hora. El calor podría superar los 31 grados en el sur, en la capital irán de los 22 a los 30.

Lanzarote: En Arrecife los valores del termómetro se moverán entre los 22 y los 29 grados. Las nubes que se vean más bien serán en el norte por la mañana y de forma dispersa.

La Graciosa: El viento ganará intensidad después del mediodía, además se esperan algunas nubes por la mañana.