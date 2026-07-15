Fallece un operario de grúa en Gran Canaria

Este martes perdió la vida un operario de una grúa tras un accidente laboral en San Bartolomé de Tirajana

En el momento del incidente, el hombre, que trabajaba como operario de una grúa en la isla de Gran Canaria, se preparaba para retirar un camión hormigonera que se había averiado. Tras intentarlo, el vehículo se desplazó inesperadamente alcanzando al hombre.

El operario, de 47 años, era una vecino perteneciente al municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Se encontraba trabajando en la urbanización de El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana.

Muere un operario al ser aplastado por una hormigonera / RTVC

Cuando los servicios de emergencia se presenciaron en el lugar para investigar lo ocurrido, el hombre ya había fallecido. La Policía Nacional investiga ahora las causas que produjeron el incidente.

