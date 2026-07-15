Acimovic: «Me gusta finalizar las jugadas de ataque con asistencias y goles»

El delantero esloveno Mateo Acimovic ha sido presentado oficialmente como jugador de la UD Las Palmas

El delantero esloveno Mateo Acimovic ha manifestado este miércoles en su presentación oficial como jugador de la UD Las Palmas que le gusta estar cerca de las posiciones de ataque y finalizar las jugadas «con asistencias y goles».

Acimovic con la camiseta de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

El joven atacante procedente del NK Olimpija Ljubljana, de 18 años, ha reconocido en rueda de prensa que estuvo dos semanas en Gran Canaria antes de formalizarse su fichaje para las próximas cuatro temporadas, y que está «sorprendido» por la calidad de sus nuevos compañeros en los primeros entrenamientos de pretemporada que se desarrollan en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

«España es el mejor país para jugar al fútbol, y la UD Las Palmas era la mejor opción para mí, por su estilo de juego, por sus aficionados y la ambición que tiene el club para subir a Primera División», ha declarado en inglés el futbolista, quien aún no domina el español.

Por su parte, el director deportivo del club isleño, Luis Helguera, considera a Acimovic un jugador que puede actuar tanto de extremo como de mediapunta, y subrayó que por su juventud aún está «en desarrollo» y «tiene mucho margen de mejora», motivo por el cual han optado por un contrato de larga duración, hasta el 30 de junio de 2030.