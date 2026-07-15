Detenidas seis personas en Santa Cruz de Tenerife por corrupción de menores y tenencia ilícita de armas

La Policía Nacional además ha localizado siete armas de fuego y más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, catalogados como munición de guerra

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a seis hombres como presuntos autores de delitos de corrupción de menores, distribución de material de explotación sexual infantil y tenencia ilícita de armas.

La Policía Nacional ha recogido mucho material de contenido de pornografía infantil / Policía Nacional

La investigación se inició en febrero de 2025, cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional detectó la actividad de varios usuarios residentes en la provincia que presuntamente descargaban y distribuían pornografía infantil.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes especializados permitieron identificar y localizar a los seis

investigados en diferentes puntos del territorio insular: La Victoria de Acentejo, San Cristóbal de La Laguna, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife.

Modus operandi y tecnología utilizada

Siete armas de fuego y más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, catalogados como munición de guerra l Policía Nacional

El modus operandi de los investigados consistía en la descarga y distribución de material pedófilo a través de redes peer to peer (redes entre iguales). Este tipo de conexiones permite que los ordenadores o dispositivos intercambien información directamente entre sí, sin necesidad de que exista un servidor central que controle las comunicaciones.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo seis entradas y registros en distintos domicilios. En estas intervenciones se procedió a la detención de los sospechosos y a la incautación de numerosos ordenadores de sobremesa, discos duros de gran capacidad, teléfonos móviles y abundante cantidad de contenido de carácter ilícito.

Durante uno de los registros, los agentes de la Policía Nacional localizaron siete armas de fuego ilícitas preparadas para su uso, concretamente cinco armas cortas y dos largas. Asimismo, se intervinieron más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, algunos de los cuales están catalogados como munición de guerra.

Análisis forense digital y antecedentes

En otro de los registros domiciliarios, los investigadores comprobaron que uno de los detenidos contaba con varios antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. En su vivienda se localizaron diversas aplicaciones específicamente utilizadas para la descarga de archivos ilícitos.

El análisis forense realizado por los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional resultó clave para el esclarecimiento de los hechos. Los agentes lograron recuperar archivos ocultos, así como registros de actividad que los investigados habían intentado eliminar o camuflar para evitar dejar rastro de sus actos y dificultar la labor policial. Esta recuperación de evidencias digitales permitió acreditar el funcionamiento de la infraestructura utilizada para la distribución del material ilícito y reconstruir el modus operandi de los implicados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que disponen de canales para colaborar de forma anónima y confidencial si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas. Dicha colaboración se puede realizar a través del apartado «Colabora» en la página web oficial www.policia.es.