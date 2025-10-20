En el calendario de 2026 hay una fecha marcada en muchos calendarios y es la del martes de carnaval. Algunos municipios de Canarias lo tienen marcado como festivo local

¿Cuándo es la fecha del martes de carnaval 2026?. Es una de las búsquedas más ha habituales de estos días en internet. Son muchos los que empiezan a organizarse sus agendas para uno de los eventos más esperados del año en Canarias.

El 17 de febrero de 2026 es el día en el que cae el martes de carnaval / Archivo Turismo de Canarias

El 17 de febrero de 2026 es el martes de carnaval del próximo año.

En muchos municipios de Canarias como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de La Palma tienen el martes de carnaval como festivo local.

En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se considera el martes de carnaval como el ecuador de las fiestas. Se ha pasado ya el primer fin de semana de las fiestas pero aún quedan días por delante para disfrutar de eventos como el entierro de la sardina y con la piñata y mogollones.