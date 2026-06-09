El delantero blanquiazul asegura su continuidad en la temporada del regreso a Segunda División

El CD Tenerife y el futbolista Enric Gallego alcanzaron un acuerdo de renovación para la próxima temporada 2026/2027 en la categoría de plata. El veterano delantero barcelonés continuará ligado a la disciplina del conjunto isleño tras cumplir los objetivos que fijaba su anterior vínculo contractual.

Enric Gallego renueva con el CD Tenerife / CD Tenerife

Con este anuncio oficial, la entidad blanquiazul asegura la experiencia de su segundo capitán para afrontar con plenas garantías el ilusionante regreso al fútbol profesional.

Un símbolo de brega y efectividad

El delantero catalán afrontará su sexto curso consecutivo en la isla como uno de los grandes referentes de la historia reciente del club. Hasta el momento, el atacante del Bon Pastor acumula un total de 55 goles repartidos de forma regular durante sus cinco campañas anteriores.

Estos registros realizadores le permiten posicionarse de forma merecida como el décimo máximo goleador histórico de la centenaria entidad tinerfeñista.

Experiencia contrastada en el fútbol nacional

Gallego cuenta con una dilatada trayectoria profesional tras competir con éxito en la gran mayoría de las categorías del balompié español.

El ariete aportará sus vivencias en competiciones de máxima exigencia como LaLiga EA Sports, la división de plata e incluso la UEFA Europa League. Además, el jugador demostró su enorme vigencia el año pasado al coronarse como el máximo goleador del Grupo 1 de Primera Federación.

Máxima ilusión ante una campaña especial

La directiva blanquiazul celebró con entusiasmo la continuidad de un futbolista que encarna a la perfección los valores de la afición isleña. El club confía en el espíritu de lucha del ariete para consolidar el nuevo proyecto deportivo en el fútbol profesional español.

Por todo ello, la entidad le deseó la mejor de las suertes en esta nueva página que ambas partes escribirán juntas.