El PP de Tenerife hace balance del curso político y su presidente, Lope Afonso, asegura que su partido puede ganar las próximas elecciones insulares y se ve como presidente

El presidente del Partido Popular de Tenerife, Lope Afonso, ha dicho este martes que su partido puede ser el primero de la isla en las elecciones insulares y locales de 2027 y ha afirmado que si le propusieran para liderar de nuevo la candidatura al Cabildo aceptaría «de muy buen grado».

«Me apetece ser presidente del Cabildo y poder demostrar que el proyecto del Partido Popular puede ser el mejor para la isla de Tenerife», ha subrayado Lope Afonso en una rueda de prensa para hacer balance del curso político.

Ha matizado que es el comité electoral el que decide las candidaturas, pero si finalmente se lo proponen se presentará «con toda la ambición del mundo» y a la vez «siendo consciente de la responsabilidad que entraña» que de nuevo el partido depositara su confianza en él.

Lope Afonso: “Hemos demostrado que otra forma de gobernar Tenerife da resultados”

Salir a ganar

El objetivo es «ganar las próximas elecciones en Canarias, en Tenerife y en el mayor número de municipios», ha dicho el presidente insular del PP y vicepresidente primero del Cabildo. Ha subrayado que el partido va a salir a ganar en los comicios del próximo año.

«El crecimiento del Partido Popular, tanto en afiliados como en respaldo público, nos va a permitir presentarnos como alternativa sólida de gobierno y creo que estamos preparados para hacerlo», ha afirmado Lope Afonso.

Al respecto, ha recordado que el partido ya ha designado a Carmen Pérez como candidata a alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, a la que sucederán a la vuelta del verano las demás nominaciones.

«Somos conscientes de que muchos ciudadanos esperan de nosotros respuestas claras y soluciones efectivas, con la ambición de sabernos un partido ganador que por vez primera afronta unas elecciones en Tenerife y en sus municipios con la certeza de que puede ser la primera fuerza política», ha manifestado.

El PP de Tenerife hace balance del curso político

Todo apunta a que Navarro continuará

Sobre la duda de si el alcalde del PP en Santiago del Teide, Emilio Navarro, seguirá en el partido o se presentará a la reelección con otras siglas, Lope Afonso ha manifestado que prefiere que continúe y que no tiene «indicios» de que no quiera hacerlo.

«Sigue siendo una pieza clave del partido por su doble condición de alcalde y de senador por la isla de Tenerife, sigo pensando que tiene encomendada una tarea muy importante de cara a contribuir a ese resultado ganador para el Partido Popular», ha zanjado.

Vivienda, la prioridad

De cara al próximo curso electoral, Lope Afonso ha subrayado que el partido va a seguir aportando soluciones a los principales problemas de la ciudadanía, entre ellos la vivienda.

«Desde el Cabildo estamos haciendo una labor de promoción inédita en vivienda que no se conocía, pero somos conscientes de que es insuficiente», ha señalado Afonso.

Ha propuesto enfocar la promoción de vivienda pública a través de la figura del proyecto de interés insular, que permitiría salvar de una sola vez las dificultades urbanísticas que plantea actuar en determinados tipos de suelo.

La vivienda ha sido uno de los asuntos sectoriales que ha destacado el presidente del PP en su balance del curso político, en el que también se han celebrado en el partido foros sectoriales sobre política social, sector primario o simplificación de la burocracia.

Ha anunciado que su partido promoverá una proposición de ley en el Parlamento de Canarias para simplificar la «maraña burocrática«, que ralentiza todos los trámites, genera inseguridad jurídica y «espanta la inversión».

Lope Afonso ha destacado el dinamismo del PP de Tenerife en este mandato, con la apertura de tres nuevas sedes en otros tantos municipios, la renovación de la dirección política en diez localidades, la renovación de la dirección de las Nuevas Generaciones y la incorporación de 112 nuevos militantes.