El Gobierno español aprueba 45 millones para el Plan Integral de Empleo de Canarias

Se trata de una propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dota a Canarias de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes subvenciones por un importe total de 110 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dotar los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias (con 45 millones) y Extremadura.

Como ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta del cual se ha aprobado esta medida, el Plan de Empleo de Andalucía contará con una subvención de 50 millones de euros, el de Canarias estará dotado de 45 millones y el de Extremadura contará con 15 millones de euros.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). – Eduardo Parra – Europa Press

Contra el desempleo estructural

Estos planes integrales, explica Trabajo, tienen como objetivo hacer frente al desempleo estructural que sufren estas tres comunidades pese a la evolución positiva del empleo en el último año.

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución de estos planes, que podrán extenderse durante 2027, así como la aportación en 2026 citada para el Plan Integral de Empleo de Extremadura, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas.

Los planes tendrán, entre otros, los objetivos de generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad de la población activa; fomentar la inclusión y diversidad; y potenciar y consolidar los sectores estratégicos.

También, estimular la transformación digital; mejorar los servicios públicos de empleo; e impulsar mecanismos de transparencia que permitan hacer el seguimiento de los procesos de forma fácil y accesible.