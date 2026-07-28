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El carnaval de Santa Cruz de Tenerife suma otro récord: 109 grupos inscritos

Redacción RTVC
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La edición del carnaval de Santa Cruz de Tenerife «Roma Eterna: El Imperio del Carnaval» suma récord de participación para el 2027

Los preparativos para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 avanzan. Ya se ha cerrado el plazo para inscribirse los grupos que quieran participar en la fiesta y se ha hecho batiendo récord. 109 grupos se han inscrito, tres agrupaciones más que en la edición de 2026.

El carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 tendrá récord de grupos inscritos para participar en la fiesta / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
El carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 tendrá récord de grupos inscritos para participar en la fiesta / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

En la edición 2027, dedicada a “Roma Eterna: El imperio del Carnaval” por modalidades, se han inscrito 23 agrupaciones coreográficas para 20 plazas disponibles. Asimismo, se han registrado 6 agrupaciones de mayores, 1 agrupación musical infantil, fuera de concurso, 2 agrupaciones lírico-musicales y 10 agrupaciones musicales.

Por su parte, las murgas vuelven a ser la modalidad más numerosa, con 27 grupos inscritos. Las bases contemplan un máximo de 24 murgas participantes, a las que se suma la formación ganadora del concurso de murgas del Norte y la Afilarmónica Nifu-Nifa. Además, destaca la inscripción de 19 murgas infantiles y 8 rondallas.

En el apartado de comparsas, han presentado su inscripción 2 comparsas infantiles y 11 comparsas adultas, una muestra del interés que sigue despertando esta modalidad. Las bases reguladoras contemplan la participación de 10 agrupaciones, por lo que la relación definitiva se determinará conforme a lo establecido en las mismas.

Las inscripciones para la canción de la risa, concurso de disfraces, carrozas y coches engalanados se llevarán a cabo en las próximas semanas.

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