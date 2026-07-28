‘Con Cúrcuma’ despedirá temporada con especialidades ‘bajo cero’

El magacín gastronómico de La Radio Canaria emite este miércoles a las 18:05 horas un programa con sorbetes de inspiración canaria

El programa de La Radio Canaria despide temporada este miércoles a las 18:05 horas, y en redifusión el domingo a las 11:05 horas, con propuestas que entrarán de lleno en sabores de verano, desde sorbetes elaborados en las faldas del Teide, hasta vinos de Arafo, (Tenerife), pasando por platos de gueldes y pejines.

Pez Guelde, tradicional en muchas mesas y establecimientos de Canarias

La conversación arrancará con el chef Josué Mendoza sobre las especialidades ‘bajo cero’ de la Cafetería ‘Volcano Teide’, situada a 2.356 metros de altitud, en las faldas del Teide. Helados y sorbetes como los de ‘pino canario’ o ‘barraquito’ que elabora el chef tomando el volcán como inspiración. «Son antojos helados que abarcan un abanico muy amplio de sorbetes cuyos sabores son fácilmente identificables con Canarias», matiza Francisco Belín, director y conductor del programa.

Francisco Belín, dirige y presenta ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

Yara Clavijo y Mingo Álvarez proponen su concepto ‘Foodie Terapia’, establecimiento ubicado en la capital tinerfeña especializado en exquisiteces varias donde todos los paladares, también los ‘gourmets’, encuentran excelencias para cualquier antojo.

Hacia la vendimia

Juan Francisco Fariña, bodeguero de Arafo, describirá lo más significativo de una actividad que ya cuenta un cuarto de siglo. A punto de empezar la vendimia, Fariña pondrá en valor los 100 puntos otorgados hace poco más de un mes por uno de los grandes gurús internacionales del vino, el informe ‘Discover Spain 2026 Special’.

Juan Francisco Fariña, Bodegas Arafo. Foto web Bodegas

Samuel Hernández, chef de ‘El Legado’, se centrará en las sugerencias que casan con el verano en este restaurante ubicado en la localidad La Escalona, también en Vilaflor, (Tenerife).

De gueldes y pejines

Como en cada entrega de ‘Con Cúrcuma’, la recta final del programa vendrá de la mano del periodista Sergio Lojendio que esta semana se centrará en cómo ha ido evolucionando la presencia de peces tradicionales en las mesas canarias, como los gueldes y los pejines, que siguen muy presentes en los enyesques y hogares de las Islas, sobre todo en las orientales, y en algunos establecimientos.

Pejines fritos, plato frecuente en la costa de toda Canarias, particularmente en las Islas orientales

Luis Benito comentará qué son las ‘Cenas de una Noche de Verano’ en la localidad extremeña de Almansa, en concreto en el ‘Restaurante Escuela Ikono’ de Albacete, y sus homólogas que se celebran en los últimos años en el ‘Chiringuito Tropical’ de Playa Blanca, en Lanzarote.

Rodrigo González, jefe de sumillería del Grupo Venture pondrá el enfoque sobre los vinos idóneos para el verano, y el productor ejecutivo de ‘Con Cúrcuma’, Francisco Almagro, repasará lo más destacado de la temporada que finaliza y avanzará novedades para el próximo mes de septiembre.

En la ‘Entrevista Vintage’, la conversación rescatada de la hemeroteca del programa será la mantenida hace algunas semanas con el coctelero Óscar Lafuente sobre el libro ‘Revoluzión Gastro-Liquid’, escrito por Lafuente junto al también coctelero Gorka Pérez y los chefs Diego Schattenhofer y Alejando Bello.

‘Con Cúrcuma’ seguirá en la antena de La Radio Canaria durante el verano con reposiciones de esta temporada y regresará con nuevas entregas a partir de septiembre próximo.