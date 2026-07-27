Televisión Canaria emite una entrega dedicada a las reuniones familiares y las tradiciones compartidas este martes a las 21:30 horas

Televisión Canaria emite este martes 28 de julio a las 21:30 horas el especial ‘Pa’ allá vamos todos’ del programa ‘Noveleros’, un capítulo en el que el formato alcanza sus 500 emisiones. En esta entrega, el espacio acompaña a diferentes grupos de familiares y amigos que se ponen en marcha para compartir planes, celebrar juntos y rendir homenaje a la canariedad que se transmite entre generaciones.

Entre las historias de la noche, el programa conoce a la familia Sánchez durante los preparativos para acudir a la gran fiesta de celebración de los 500 programas de ‘Noveleros’, organizada en la Villa de Agüimes. Acompañados por las actuaciones de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y el Combo Dominicano, la familia pondrá rumbo a un verbenazo que ensalza la costumbre de celebrar y bailar en comunidad.

El capítulo viaja también hasta la playa de Las Teresitas para mostrar la rutina de Amparo y su grupo de amigas, quienes madrugan cada mañana para coger la guagua y asistir a clases de gimnasia al aire libre.

La familia Sánchez se prepara para la fiesta de los 500 programas de ‘Noveleros’. (izquierda). En la playa de Las Teresitas, Amparo cumple cada mañana con su rutina deportiva en compañía de sus amigas (derecha).

Asimismo, las cámaras de Televisión Canaria acompañan a la familia Hernández en su traslado desde Tenerife hasta Fuerteventura para asistir a la comunión del pequeño Guayre, convirtiendo el viaje en un reencuentro lleno de anécdotas y vivencias compartidas.

La pasión por el deporte también tiene su espacio de la mano de Lydia y Guillermina, madre e hija que viajan juntas para presenciar la final de la Copa de la Reina. Su historia refleja una tradición familiar futbolera que se remonta a cuatro generaciones, desde que Guillermina comenzó a acudir al estadio junto a su padre en una época en la que era poco habitual ver a mujeres en las gradas.

Con esta nueva emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con los contenidos de cercanía y la divulgación de la cultura, las tradiciones y el valor social de las familias de las Islas.