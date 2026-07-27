Televisión Canaria emite una entrega dedicada a las reuniones familiares y las tradiciones compartidas este martes a las 21:30 horas
Televisión Canaria emite este martes 28 de julio a las 21:30 horas el especial ‘Pa’ allá vamos todos’ del programa ‘Noveleros’, un capítulo en el que el formato alcanza sus 500 emisiones. En esta entrega, el espacio acompaña a diferentes grupos de familiares y amigos que se ponen en marcha para compartir planes, celebrar juntos y rendir homenaje a la canariedad que se transmite entre generaciones.
Entre las historias de la noche, el programa conoce a la familia Sánchez durante los preparativos para acudir a la gran fiesta de celebración de los 500 programas de ‘Noveleros’, organizada en la Villa de Agüimes. Acompañados por las actuaciones de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y el Combo Dominicano, la familia pondrá rumbo a un verbenazo que ensalza la costumbre de celebrar y bailar en comunidad.
El capítulo viaja también hasta la playa de Las Teresitas para mostrar la rutina de Amparo y su grupo de amigas, quienes madrugan cada mañana para coger la guagua y asistir a clases de gimnasia al aire libre.
Asimismo, las cámaras de Televisión Canaria acompañan a la familia Hernández en su traslado desde Tenerife hasta Fuerteventura para asistir a la comunión del pequeño Guayre, convirtiendo el viaje en un reencuentro lleno de anécdotas y vivencias compartidas.
La pasión por el deporte también tiene su espacio de la mano de Lydia y Guillermina, madre e hija que viajan juntas para presenciar la final de la Copa de la Reina. Su historia refleja una tradición familiar futbolera que se remonta a cuatro generaciones, desde que Guillermina comenzó a acudir al estadio junto a su padre en una época en la que era poco habitual ver a mujeres en las gradas.
Con esta nueva emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con los contenidos de cercanía y la divulgación de la cultura, las tradiciones y el valor social de las familias de las Islas.