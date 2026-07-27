Gáldar se lleva la Supercopa PIROMART Primera Categoría

El Unión Gáldar Ybarra conquista la Supercopa PIROMART tras imponerse al Cicar Almogarén por 30-26. Con este resultado concluye la temporada en Primera Categoría

Por cuatro puntos, el Unión Gáldar Ybarra se proclamó campeón de la Supercopa PIROMART de Primera Categoría al derrotar por 30-26 al Cicar Almogarén en una intensa final disputada en el Terrero Municipal de Vecindario. El conjunto galdense supo imponer su regularidad en el novedoso formato de competición “todos contra todos” para cerrar la temporada con un nuevo título.

El Unión Gáldar Ybarra conquista la Supercopa PIROMART tras imponerse al Cicar Almogarén por 30-26

Crónica

El encuentro comenzó con un ligero dominio del Unión Gáldar, que tomó las primeras ventajas hasta situar el 5-3 en el marcador. Sin embargo, el Cicar Almogarén reaccionó con rapidez y consiguió darle la vuelta al resultado, colocándose por delante con un 8-10 que evidenciaba la igualdad entre ambos conjuntos.

La respuesta del equipo galdense llegó de la mano de su puntal A, Alberto Zamora, quien devolvió la ventaja a los suyos al superar al destacado C Néstor Mejías para establecer el 11-10. A partir de ese

momento, ninguno de los dos equipos logró despegarse y el intercambio de puntos mantuvo el equilibrio hasta el 13-13.

Fue entonces cuando el Unión Gáldar encontró el punto de inflexión de la final. Moisés “El Pollo de La Milagrosa” adelantó a los suyos con el 14-13, Alejandro Mendoza amplió la diferencia hasta el 15-13 y, de nuevo, Alberto Zamora colocó el 16-13, una renta con la que la competición se detuvo para rendir homenaje a la selección juvenil femenina y a una representación de la selección masculina, en

reconocimiento a sus méritos deportivos durante la temporada.

Tras la reanudación, el Unión Gáldar mantuvo el ritmo y terminó de romper la final. El conjunto dirigido desde el norte de la isla fue ampliando progresivamente la ventaja hasta alcanzar un claro 25-17, una

diferencia que resultó decisiva pese al esfuerzo final del Cicar Almogarén por reducir distancias.

Emocionante final

El marcador definitivo quedó fijado en 30-26, en una última ronda cargada de simbolismo. El último punto de la temporada lo consiguió Álvaro Déniz para el Cicar Almogarén frente a Alberto Zamora, después de que el puntal galdense fuera sancionado por la posición de la cabeza y concluyera el tiempo de brega. Un desenlace que puso el broche al curso deportivo y a una rivalidad que ha marcado la Primera Categoría durante toda la campaña.

Con esta victoria, el Unión Gáldar Ybarra añade la Supercopa PIROMART a los títulos de la Liga Cabildo de Gran Canaria y el Torneo DIELCA de Lucha Corrida, culminando una temporada sobresaliente. El Cicar Almogarén, campeón de la Copa Fundación La Caja de Canarias, volvió a demostrar su competitividad en una nueva final entre los dos grandes referentes de la lucha canaria grancanaria.