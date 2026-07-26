El incendio ha afectado a una superficie estimada de entre ocho y diez hectáreas en amplias y escarpadas laderas

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por extinguido este domingo, dos días después de su control, el incendio declarado el jueves por la tarde entre Las Breñas y Cazadores. En concreto, en la zona alta del municipio de Telde.

Imagen archivo RTVC.

El control del fuego, conseguido el viernes, fue posible por la intervención desarrollada durante la noche y a lo largo de esa jornada por parte de un amplio dispositivo. Cabe destacar que, integrado por alrededor de cincuenta operarios que se centraron en los puntos calientes del área perimetrada, como detalló entonces la corporación en un comunicado.

Superficie estimada

El incendio ha afectado a una superficie estimada de entre ocho y diez hectáreas en amplias y escarpadas laderas pobladas por matorral, pasto, pitas y tuneras.

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo continúa analizando las circunstancias para determinar el origen del fuego. Además, no obligó a realizar desalojos ni causó daños personales ni a viviendas.