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El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar

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Las altas temperaturas, la baja humedad y la evolución del viento complican las labores de extinción del incendio en la Sierra Oeste de Madrid

El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar
El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar. Europa Press

El incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste de Madrid continúa este domingo activo y sin estabilizar, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Aunque durante la madrugada las llamas redujeron su avance, el operativo ha aprovechado la situación para actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control.

Los equipos de emergencia mantienen como prioridad la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas por el fuego.

La evolución del incendio sigue siendo incierta

Sin embargo, las autoridades advierten de que la evolución del incendio sigue siendo incierta y dependerá, en gran medida, de las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

Las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento continuarán dificultando las tareas de extinción.

En el dispositivo permanecen desplegados de forma coordinada medios estatales, autonómicos e internacionales con el objetivo de avanzar en la contención del incendio.

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