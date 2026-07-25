La mejora de las condiciones meteorológicas ha frenado el avance de las llamas durante la noche, aunque la jornada de este sábado se prevé complicada por el aumento del viento para el incendio de Madrid

El incendio de Madrid pierde intensidad, pero mantiene en alerta a los servicios de emergencia. EFE

El incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid ha reducido su intensidad durante la noche gracias al descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad y la disminución del viento.

No obstante, la Delegación del Gobierno ha advertido de que este sábado será una jornada “compleja”, ya que a partir de las 10:00 horas se espera un incremento del viento con cambios bruscos de dirección que podrían reactivar el fuego.

Las llamas han obligado al desalojo de una decena de municipios, entre ellos Chapinería, Navas del Rey, Robledo de Chavela y Aldea del Fresno, mientras que San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado permanecen confinados.

14 puntos de acogida

Además, varias carreteras de la zona continúan cerradas al tráfico y solo pueden se pueden utilizar por los servicios de emergencia.

La Comunidad de Madrid mantiene habilitados 14 puntos de acogida para atender a las personas evacuadas, donde ya reciben asistencia 2.064 desplazados.

El operativo continúa trabajando para controlar el incendio y minimizar su impacto mientras las autoridades siguen pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Gran Canaria ofrece especialistas contra incendios a Madrid

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto a disposición del Estado a personal especializado en incendios forestales para apoyar en la emergencia de Madrid y Ávila. En respuesta a la Alerta Nacional activada por el CENEM, perfiles como técnicos de extinción, analistas, mandos de bomberos y agentes de medio ambiente quedan listos para desplazarse a la Península desde este sábado.

El presidente insular, Antonio Morales, enmarcó la medida en la política de solidaridad de la isla ante graves emergencias, recordando su reciente ayuda en la DANA de Valencia. Morales destacó además el alto reconocimiento y la eficacia de los equipos grancanarios si finalmente son requeridos sobre el terreno.