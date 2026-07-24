La causa del origen del incendio fue una imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada que provocó una chispa en la zona origen, donde estaba totalmente prohibido este tipo de actividad

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a una segunda como responsable del incendio forestal causado en Burgohondo (Ávila). Estas dos personas habrían utilizado maquinaria pesada en una zona prohibida. La investigación, llevada a cabo por el SEPRONA de la provincia de Ávila, ha determinado que el origen del mismo ha sido una chispa causada por el empleo de esta maquinaria pesada en la zona. Durante la inspección técnica ocular de la zona y tras realizar el informe técnico de causas, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, se han observado indicios claros de actividad de dicha maquinaria pesada.

Prohibición absoluta por riesgo de incendio

Dichos trabajos se estaban realizando en días donde la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición de uso de maquinaria cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego en el monte, unido a que carecían de autorización administrativa para los citados trabajos. Además, incumplían la orden FYM/510/2013 que regula los medios de extinción que deben de llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas.

Estas personas estaban realizando los trabajos en la zona y se les atribuye un delito de incendio forestal. También otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados, así como haber perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

El incendio forestal lleva calcinadas más de 9.000 hectáreas y actualmente está declarado como IGR 3 (Emergencia de Interés Nacional). Las diligencias policiales junto con los informes técnicos se remitirán a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial de Ávila.