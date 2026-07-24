Necesitan donaciones sangre: calendario de los puntos de extracción isla por isla

La próxima semana se activan diferentes unidades móviles que se suman a los puntos fijos de donación de donación de sangre. Te contamos dónde y cuándo estarán en cada isla

En verano se reduce la actividad laboral para muchos, pero no en los hospitales donde, incluso, aumentan las necesidades asistenciales. Por eso, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud reitera su llamamiento para que donen sangre de forma regular. Lo hace especialmente durante los meses de verano, una época estacional en la que descienden las donaciones. Mientras, las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o, en algunos casos, se incrementan.

Sanidad pide donaciones de sangre en verano porque las reservas suelen bajar en estas fechas. Europa Press

Dispositivos móviles de extracción

Con el fin de facilitar la participación, el SCS desplegará la próxima semana una amplia red de dispositivos móviles de extracción. Además, mantendrá operativos los puntos fijos de donación en todas las islas.

El organismo recuerda la importancia de donar sangre de manera periódica, al menos dos veces al año, para garantizar las reservas de hemoderivados. Esto permite atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, urgencias y otras necesidades asistenciales.

La sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente. De ahí que la donación voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única forma de asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita. Cada donación puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

Dónde donar este fin de semana

Este sábado se podrá donar en el Centro Comercial Alisios, en Gran Canaria, de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, y en Tenerife en el Centro Comercial Leroy Merlín, en Adeje, de 10:45 a 13:00 y de 16:45 a 20:00 horas.

Asimismo, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

También estará operativo, sin cita previa, el punto de donación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria el sábado atenderá de 9:00 a 13:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

Dónde donar a partir del lunes

En Tenerife

El lunes y martes se podrá donar en la unidad móvil instalada en el Centro Comercial Leroy Merlín de Adeje de 10:45 a 13:00 y de 17:45 a 20:00 horas. El martes la colecta finalizará a las 19:45 horas.

También en Adeje se podrá donar el miércoles y jueves, concretamente, en el Centro de Desarrollo Turístico. El miércoles el horario será de 11:00 a 13:00 y de 16:45 a 19:00 y el jueves de 10:45 a 13:00 y de 16:45 a 18:30 horas.

De lunes a viernes permanecerá operativo el punto de donación del Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava. El horario de lunes a miércoles será de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 y el jueves y viernes de 17:15 a 20:00 horas.

El 27 y 28 de julio se habilitará una unidad móvil en la oficina de correos de La Cuesta de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 20:45 horas.

El miércoles otro dispositivo móvil visitará la sede de Domingo Alonso, junto al Pabellón Santiago Martín, de 10:00 a 14:00 y de 15:45 a 19:30 horas.

Santa Cruz de tenerife y La Laguna

En Santa Cruz de Tenerife, el 30 y 31 de julio se instalará una unidad móvil en la Plaza de El Príncipe. Será de 9:45 a 14:15 y de 16:30 a 20:45 horas.

Asimismo, el viernes se podrá donar en la unidad ubicada en la Plaza de la Catedral, en San Cristóbal de La Laguna, de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas.

Además de estas campañas, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

Puntos fijos

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede acudir sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Dónde donar en Gran Canaria

De lunes a miércoles se podrá donar en la sala de donación ubicada en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite. El horario será lunes y martes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 y miércoles de 16:30 a 21:00 horas.

Además, el lunes se desarrollará una jornada de donación en Aldeas Infantiles en Telde. El horario para donar será de 9:30 a 13:30 horas.

El 27 y 28 de julio continúa la campaña de Santa Lucía de Tirajana. La unidad móvil estará operativa en la avenida de Canarias, en Vecindario, de 10:15 a 14:00 y de 17:15 a 20:45 horas.

El martes una unidad móvil visitará las instalaciones de Domingo Alonso en la terminal del muelle de 9:30 a 13:30 horas. El miércoles el dispositivo se trasladará hasta las instalaciones de la compañía en Miller Bajo de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 horas y en la sede de Siete Palmas de 9:30 a 13:30 horas.

El 30 y 31 de julio se podrá donar en la unidad móvil ubicada en el Centro Comercial Alisios de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

El jueves otra unidad móvil permanecerá operativa en el Centro Comercial Las Arenas de 16:30 a 21:00 horas.

Del 29 al 31 de julio se podrá donar en el Centro Comercial Alcampo. El miércoles el horario será de 9:30 a 14:00, el jueves de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 y el viernes de 16:30 a 21:00 horas.

Por último, el viernes una unidad móvil visitará el Centro Comercial Las Terrazas de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 21:30 horas.

Puntos fijos

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, excepto festivos. Este espacio cuenta además con vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 y jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la red hospitalaria sin cita previa. El Hospital Insular atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas, el Hospital

Materno Infantil de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín atenderá de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar solicitando cita previa en el teléfono al 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en Fuerteventura

La próxima semana se podrá donar en Antigua. La unidad móvil se instalará junto al Ayuntamiento de lunes a miércoles de 17:00 a 20:30 y el jueves y viernes de 10:00 a 13:30 horas.

Además, permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

Dónde donar en Lanzarote

En la isla permanece operativo el punto fijo de donación de sangre ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre en el que se puede donar de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se podrá donar de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

Dónde donar en La Gomera

En La Gomera se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en El Hierro

Se puede donar en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, que dispone de un punto fijo de extracción, los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com. Los tatuajes y piercings no son un impedimento siempre que hayan pasado cuatro meses desde que se hicieron.