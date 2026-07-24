La Consejería contrata un servicio de apoyo a la inspección de los centros de dependencia y la supervisión de los contratos de la calidad de la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la promoción de la autonomía personal

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha reforzado el sistema de inspección y control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la adjudicación del servicio de apoyo a las labores inspectoras de los centros y la puesta en marcha de otro destinado a supervisar la calidad de las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia.

Bienestar Social refuerza la inspección y el control de calidad de los servicios de dependencia

Aumentar la calidad de los servicios

El Gobierno de Canarias realiza estas contrataciones con la intención, no solo de seguir incrementando personas con derechos reconocidos en el sistema como un mero proceso administrativo, sino como una forma de comprometerse a que los servicios a los que tienen derecho respondan a las necesidades de las familias. Aseguran además su intención de que la calidad de estos servicios sean iguales en todo el territorio, sin que el municipio en que residen sea un condicionante. De esta manera, por ejemplo, ya se está trabajando con todas las reclamaciones que se han presentado por parte de la ciudadanía en la evaluación de los servicios.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, explicó que este contrato “permitirá reforzar las actuaciones inspectoras que desarrollamos sobre los centros y recursos del sistema de dependencia, facilitando la comprobación del cumplimiento de la normativa, los estándares de calidad y las condiciones de prestación de los servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia”.

Por su parte, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, “El objetivo es disponer de un sistema de seguimiento que permita evaluar de forma continua la calidad de los servicios financiados por la Comunidad Autónoma, verificando que las prestaciones se ajustan a los requisitos establecidos y que responden a las necesidades de las personas usuarias”, explicó Ramírez.

Aumentan la capacidad técnica de la Administración

Estos contratos pretenden aumentar la capacidad técnica de la Administración para realizar inspecciones, evaluar el funcionamiento de los recursos y asegurar que los centros y servicios del SAAD mantienen los niveles de calidad exigidos por la normativa. La idea es contribuir así a proteger los derechos de las personas usuarias y a consolidar un sistema de atención más eficiente, transparente y orientado a la mejora continua.

El contrato de apoyo a las tareas accesorias de inspección de los centros del SAAD lo desarrolla la empresa Creatividad y Tecnología, S.A. por algo más de 144.000 euros, y ACCINT el que desarrolla el contrato en el ámbito de la supervisión de la calidad de los servicios, por casi 300.000 euros, tras obtener ambas la mejor puntuación en el procedimiento de licitación al presentar la oferta con la mejor relación calidad-precio.