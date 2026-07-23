El Fondo de Desarrollo de Canarias incluye ahora las aportaciones de los municipios. Son el total 2.800 millones de euros de aquí a 2036

El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han acordado que el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2027-2037, que alcanzará una inversión de 2.600 millones de euros, se destinará en un 50 % a infraestructuras, en particular a vivienda, mientras que un 35 % irá a infraestructuras sociosanitarias y un 15 % a innovación.

La mitad del Fdcan irá a vivienda, el resto para obras sociosanitarias e innovación

Acuerdo entre Gobierno y Cabildos

Este ha sido uno de los compromisos alcanzados este jueves en la V Conferencia de Presidentes, que reúne al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a los titulares de los siete cabildos.

Aunque por ahora el presupuesto inicial es de 1.626 millones de euros que garantiza el Gobierno de Canarias, se alcanzarán los 2.600 millones con las aportaciones de las corporaciones insulares, ha informado el Ejecutivo.

Tras el encuentro, en el que han participado la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, el presidente de Canarias ha valorado las aportaciones «muy interesantes y enriquecedoras» que han presentado los cabildos insulares al borrador de decreto del Fdcan.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria y presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Antonio Morales, ha informado de que las corporaciones insulares han planteado incorporar nuevos ámbitos de ejecución presupuestaria para la creación de empleo.

Prórroga

También han pedido que se prorrogue un año más el plazo de ejecución del actual Fdcan para aquellos cabildos que ya han agotado los plazos inicialmente previstos, lo cual ha sido aceptado.

En general, los cabildos han considerado positiva la propuesta del Gobierno de Canarias, consistente en que el nuevo Fdcan priorice la inversión en innovación, vivienda e infraestructuras sociosanitarias y de cuidados.

Los cabildos han precisado que esas inversiones no deben sustituir al III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, sino complementarlo.

La propuesta del Gobierno «se adapta a la realidad de nuestra tierra y a las demandas de un futuro sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental para Canarias durante la próxima década», ha subrayado el presidente de la Fecai.

Ha destacado además que el borrador propuesto por el Ejecutivo incorpora la diversificación económica como uno de sus ejes estratégicos y transversales.

Cabildos como coordinadores

Otro aspecto destacado, según Antonio Morales, es que «cada cabildo se convierte en el elemento coordinador y vertebrador de los proyectos en su respectiva isla».

Frente a una gestión heterogénea en cada isla del anterior Fdcan, el planteamiento para el nuevo programa es que «sea cada cabildo el que coordine los proyectos de su territorio, en colaboración, diálogo y consenso con los municipios de la isla», ha explicado.

Fernando Clavijo ha corroborado que la gestión y planificación del Fdcan tiene que hacerse «desde la isla y desde el municipio».

El presidente autonómico ha coincidido con los presidentes de los cabildos en que este nuevo programa de desarrollo incorpore cambios para facilitar y simplificar la gestión.

Ha agradecido las aportaciones de los cabildos, a pesar de que solamente han tenido 24 horas para analizar el borrador de decreto que les ha remitido el Gobierno de Canarias.

La mitad del Fdcan irá a vivienda, el resto para obras sociosanitarias e innovación

Análisis técnico

Esas aportaciones se van a canalizar a través de un trabajo técnico a partir de este encuentro para que el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos vayan «de la mano» en los distintos programas que se vayan a ejecutar.

El contexto socioeconómico del archipiélago es distinto al de hace diez años, lo cual «nos permite redefinir líneas y programas» para seguir planificando un futuro «más justo, mucho más solidario y más próspero», ha enfatizado Fernando Clavijo.

El acuerdo cerrado este jueves incluye que la participación del Gobierno de Canarias en los proyectos será diferente entre las islas: el 50 % en Gran Canaria y Tenerife; el 80 % en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura; y el 90 % en La Gomera y El Hierro.

Además de redefinir los tres ejes financiables, Gobierno, cabildos y ayuntamientos han decidido simplificar el régimen jurídico, eliminando trámites que aportaban escaso valor añadido o ralentizaban la ejecución.

Al mismo tiempo, se refuerzan los mecanismos de planificación, seguimiento, evaluación y control financiero.

Decreto

El acuerdo se materializará ahora en un decreto que aprobará el Consejo de Gobierno y a continuación negociará y suscribirá convenios de ejecución en cada isla.

A partir de ahí, cada corporación insular diseñará y planificará con sus ayuntamientos los proyectos que se financiarán con los 162 millones de euros anuales que aporta el Gobierno de Canarias con fondos cedidos por el Estado del extinto ITE.

La aportación de los cabildos elevará la inversión disponible a unos 260 millones al año.

Según el balance oficial del Fdcan del periodo 2016-2026, el plan ha movilizado una inversión total de 2.619 millones de euros, de los cuales el Ejecutivo regional ha aportado el 60 por ciento y las corporaciones locales e instituciones universitarias el 40 por ciento restante.

Este volumen de recursos ha generado un impacto real en la economía del archipiélago de 4.504 millones de euros y ha facilitado la creación de 47.278 puestos de trabajo de forma directa, indirecta e inducida, de acuerdo con ese balance.

La distribución sectorial de los fondos durante la última década ha concentrado el 75 por ciento de la inversión en el eje de infraestructuras, con 1.830 millones de euros, seguido del 15 por ciento en programas de empleabilidad, con 376 millones, y un 10 por ciento en conocimiento e investigación, por valor de 203 millones.