El nuevo presidente del TSJC lleva en el Archipiélago desde 2007. Hasta ahora era el magistrado decano de Las Palmas de Gran Canaria

Se ha marcado como objetivo la alta litigiosidad como el principal problema a combatir en las islas. Ha propuesto la unificación de las normas de reparto en todos los partidos judiciales y medidas de coordinación en todos los operadores jurídicos.

El magistrado Juan Avello Formoso ha tomado hoy posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En un acto celebrado en la sede del alto tribunal en Las Palmas de Gran Canaria y encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló.

Durante su intervención, Avello ha definido el inicio de su mandato como «un día de compromiso institucional» y aseguró que recibe el nombramiento «no como un reconocimiento personal, sino como una llamada al deber y al compromiso».

Asimismo, expresó su agradecimiento al Consejo General del Poder Judicial por la confianza depositada en él y afirmó asumir la presidencia con «ilusión, rigor, cercanía y entrega al servicio de la Justicia».

Sitúa a la ciudadanía y la independencia judicial en el eje de su mandato / TSJC

Su discurso gira en torno a cuatro compromisos que, según explicó, marcarán su actuación al frente del TSJC: la ciudadanía canaria, el Poder Judicial, los profesionales de la Administración de Justicia y los operadores jurídicos.



Reivindicó que el principal destinatario del trabajo de la Justicia son los ciudadanos. Tras reconocer la labor desarrollada por su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, señaló que recibe «un Tribunal Superior más moderno y mejor organizado» y expresó su voluntad de continuar avanzando desde la colaboración institucional.



En este contexto, defendió una justicia centrada en las personas. «No debemos nunca olvidar que trabajamos con y para personas», afirmó.



Avello también tendió la mano a la Administración de la Comunidad Autónoma para seguir mejorando el servicio público de Justicia, subrayando que «invertir en Justicia es invertir en libertad y en progreso económico» y ofreciendo una colaboración «leal» para alcanzar ese objetivo común.

En relación con su compromiso con el Poder Judicial, reivindicó la independencia judicial como una garantía de los derechos de los ciudadanos y no como un privilegio corporativo. «Desde esta Presidencia defenderé con serenidad, pero también con firmeza, la autonomía del Poder Judicial, el respeto a las resoluciones judiciales y la dignidad de quienes ejercen diariamente la función jurisdiccional», manifestó.

En suma, ha puesto en el foco de su toma de posesión, la importancia del trabajo colectivo dentro de la organización judicial y aseguró que mejorar las condiciones en las que desempeñan su labor jueces y magistrados redunda directamente en una mejor tutela judicial para la ciudadanía.