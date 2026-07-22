Canarias será la Capital de la Economía Social en el año 2027

Por primera vez, la capitalidad contará con dos sedes: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Yolanda Díaz anunció este miércoles en Madrid que Canarias ostentará este título en 2027. La ministra tomó esta decisión para premiar la amplia trayectoria insular. Además, el archipiélago cuenta con instrumentos propios que impulsan este modelo económico.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una comparecencia / La Moncloa

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España comunicó esta noticia durante el Consejo de Fomento para la Economía Social. El archipiélago canario tomará el testigo directo de la ciudad de Mataró.

Un hito de cooperación interinstitucional

Díaz ha subrayado que, por primera vez, la capitalidad tendrá su referencia en el sur geográfico de España y contará con dos sedes: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Esta fórmula compartida “es una muestra de cooperación institucional entre administraciones de distinto signo político y confirma que la colaboración puede sumar capacidades y avanzar en objetivos comunes al servicio del interés general”, ha dicho.

Según ha explicado la ministra, la decisión se apoya en una trayectoria amplia de este modelo económico en las islas. “Desde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores, que han sido esenciales históricamente para la vida económica canaria, la economía social se ha extendido con el tiempo a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio”.

El marco normativo canario

El Gobierno regional reforzó recientemente este impulso mediante instrumentos legales muy concretos. Por ejemplo, el parlamento aprobó la Ley de Economía Social de Canarias.

También destaca la vigencia de la Ley de Sociedades Cooperativas del archipiélago. Igualmente, las instituciones desarrollaron el Libro Blanco de la Economía Social con gran éxito.

Finalmente, la comunidad prepara la próxima Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029. Todas estas herramientas normativas consolidan el trabajo diario de múltiples entidades sociales.

Respuestas a los grandes desafíos

Las autoridades crearon la Capitalidad de la Economía Social en el año 2021. Desde entonces, la iniciativa fomenta el conocimiento sobre este modelo empresarial tan valioso.

Actualmente, la vicepresidenta ha señalado que Canarias enfrenta retos importantes como la insularidad o la crisis climática. Por ello, estos problemas demandan soluciones sostenibles que conecten directamente con el territorio.

Este nombramiento situará dichos desafíos en el centro del debate público nacional. La decisión cuenta con el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en CEPES.