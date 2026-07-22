El archipiélago registra la segunda peor tasa del país en jóvenes de entre 18 y 24 años y se aleja más del mínimo: 12 %

Canarias registró en 2025 la segunda mayor tasa de abandono temprano de la educación y la formación, del 15,9 % de las personas de entre 18 y 24 años, un indicador que repuntó respecto al de 2024, cuando era del 13,1 %, y que se aleja más del mínimo histórico del 12 % de 2021 y de la media estatal del pasado año, del 12,8 %.

Imagen del Colegio San Antonio, en la isla de La Palma. EFE / Luis G Morera

Son datos del informe ‘Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026’, que ha publicado este miércoles el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y que también reflejan que menos de la mitad de los niños de dos años de Canarias, un 46 %, estaban escolarizados en el curso académico 2023-24.

Escolarización en edades tempranas

Esta cifra sitúa a la comunidad en la penúltima posición de todo el territorio nacional. Asturias presenta el único dato inferior con un 44 %. Mientras tanto, la media estatal supera ampliamente el 73 % general.

Sin embargo, los registros muestran un claro crecimiento continuado durante la última década. Hace diez años la escolarización infantil apenas rozaba el 12,4 %. Por consiguiente, la región experimenta un avance muy significativo en esta materia.

Datos de educación superior

Por otro lado, Canarias ocupa los últimos puestos nacionales en educación superior. Solo el 43,7 % de los jóvenes tiene un título universitario o equivalente. Únicamente Baleares y Melilla muestran porcentajes más bajos en esta estadística.

Además, las mujeres superan a los hombres claramente en esta categoría educativa. Ellas alcanzan un 45,9 % frente al 41,6 % masculino. No obstante, ambos grupos sufrieron un leve descenso porcentual respecto al curso anterior.

En cambio, los alumnos canarios mejoran sus resultados en la tasa de idoneidad académica. El 73,3 % cursa el nivel correspondiente a sus quince años de edad. Finalmente, las chicas vuelven a destacar positivamente sobre los chicos en este aspecto.