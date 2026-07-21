El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley antitabaco que amplía los espacios libres de humo y endurece la regulación para los vapeadores

El proyecto de la nueva ley antitabaco, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros camina hacia los espacios sin humo y endurece algunas restricciones.

Supone despedirse del tabaco, vapeadores o cigarrillos electrónicos en ciertos lugares entre los que se incluyen las playas y terrazas, entre otros.

Persona usando un vapeador. El proyecto endurecerá el consumo de estos dispositivos / Archivo / Europa Press

No solo eso, la nueva normativa también incluye la prohibición de fumar a los menores con multas de 200 euros a los progenitores.

Lo cierto es que ya estaba vetado para ellos en España tanto la venta como el suministro, pero será la primera vez que la prohibición también incluya el consumo.

Solo se podrá fumar en el ámbito privado o en la vía publica respetando distancias de seguridad en puntos sensible como centros sanitarios o escolares.

Prohibiciones en la publicidad

Se prohibirá la publicidad por internet y redes sociales tanto del tabaco tradicional como de los nuevos productor para fumar. Además, se dejarán más claros cuales son los limites en las ofertas comerciales para captar nuevos consumidores.

En el proyecto también se habla de la publicidad, promoción y patrocinio en cualquier medio de comunicación y se buscará limitar los puntos de venta. Ahora solo se podrán adquirir en lugares especializados que cumplan con la normativa vigente.