El Cabildo invertirá más de 200 millones en 80 actuaciones en las carreteras de Tenerife

Las actuaciones que se realizarán en carreteras abarcan 200 kilómetros de la red insular. Las obras se ejecutarán entre 2026 y 2029

El Cabildo de Tenerife prevé invertir más de 200 millones de euros en 80 actuaciones sobre más de 200 kilómetros de la red insular de carreteras entre 2026 y 2029, dentro de una programación estratégica destinada a mejorar la seguridad vial y la movilidad y modernizar las infraestructuras.

Presentación del programa de obras en carreteras previsto por el Cabildo de Tenerife para el periodo 2026-2029 / Cabildo de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha presentado este lunes en rueda de prensa esta planificación junto al consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, y ha avanzado que antes de que finalice 2026 está previsto licitar actuaciones por unos 32 millones de euros.

Dávila ha asegurado que se trata de «la mayor apuesta por la modernización de las carreteras de Tenerife de la última década» y ha defendido que las actuaciones permitirán mejorar la seguridad, reducir los tiempos de desplazamiento y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales.

La presidenta insular ha señalado que desde 2023 se han ejecutado 43 actuaciones, con una inversión superior a los 170 millones de euros, y ha incidido en que la nueva programación constituye una hoja de ruta con proyectos a corto, medio y largo plazo.

Rehabilitación del firme de la TF-1

Entre las actuaciones previstas figura la rehabilitación del firme de la TF-1, con una intervención que el Cabildo prevé comenzar en noviembre si el proceso de licitación avanza según lo previsto.

Arteaga ha indicado que esta actuación abarcará unos 19 kilómetros que se sumarán a los 24 kilómetros ya ejecutados anteriormente, de manera que más de 40 kilómetros de la autopista TF-1 tendrán rehabilitado el firme durante el actual mandato.

Asimismo, el Cabildo prevé intervenir en carreteras como la TF-152, entre La Laguna y El Sauzal; la TF-237, en Agua García; la TF-111, en Valle Jiménez; la TF-351, en San Juan de la Rambla, y la TF-525, entre Arafo y Güímar.

El plan incluye también una treintena de obras de emergencia, con una inversión de unos 12 millones de euros, que comenzarán a ejecutarse en agosto para hacer frente, entre otras cuestiones, a incidencias registradas en taludes.

Otro de los proyectos destacados es el acondicionamiento de la TF-180, la carretera general que une Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, cuyo proyecto está previsto que sea aprobado esta semana.

La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 15,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses y, una vez que estén disponibles los terrenos necesarios, el Cabildo confía en que pueda comenzar su licitación en 2027.

También se trabaja en un proyecto para la TF-42, entre Buenavista y Garachico, con una inversión estimada de 24 millones de euros, que contempla resolver problemas históricos de esta vía e incorporar nuevas rotondas, entre otras intervenciones.

A corto plazo, el Cabildo prevé destinar este año unos 400.000 euros a la rehabilitación del firme de la TF-42.

A ello se suma otro proyecto entre Garachico y El Tanque, con un presupuesto estimado de 16 millones de euros, que pretende no solo rehabilitar el firme sino acondicionar la carretera y mejorar las aceras en algunos tramos urbanos.

Arteaga ha indicado que el Cabildo confía en poder licitar estos dos últimos proyectos durante 2027 y ha señalado que la planificación seguirá incorporando nuevas actuaciones a medida que se aprueben los proyectos.