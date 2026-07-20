Un motorista de 56 años muere tras colisionar en Arona contra un turismo

El accidente de tráfico del motorista ocurrió en el municipio tinerfeño de Arona

Un motorista de 56 años ha muerto en las últimas horas en el municipio tinerfeño de Arona al colisionar contra un turismo.

Un motorista de 56 años ha muerto en las últimas horas en el municipio tinerfeño de Arona al colisionar contra un turismo / 112 Canarias

El siniestro tuvo lugar en la Avenida Antonio Domínguez a las 23:45 horas.

Personal del SUC valoró y asistió en el lugar al motorista, que presentaba graves lesiones y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, se confirmó su fallecimiento.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente y la Policía Nacional colaboró con el resto de los recursos de emergencias.