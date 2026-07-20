Presentado por Alicia Suárez y Kike Pérez, el formato reúne al alumnado de Hecansa en una competición que se estrena este lunes a las 21.30 horas y apuesta por el entretenimiento familiar

La gastronomía, el humor, la música y el talento canario se unen en ‘El Club’, el nuevo concurso de Televisión Canaria, que se estrena este lunes a las 21:30 horas, con Alicia Suárez y Kike Pérez al frente del formato. El programa reúne al alumnado de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en una competición pensada para el entretenimiento de toda la familia.

En cada entrega, los estudiantes de Hecansa afrontarán distintos retos gastronómicos que servirán para mostrar la calidad de su formación y poner en valor el trabajo que desarrolla la entidad en la preparación de los futuros profesionales de la hostelería y la restauración.

La presentación del programa tuvo lugar este lunes en el Hotel Escuela Santa Brígida y contó con la participación del administrador general de RTVC, César Toledo; la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León; la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia; la directora de Contenidos de la productora Pura Vida, Patricia Reyes, y los presentadores del espacio, Alicia Suárez y Kike Pérez.

César Toledo destacó la colaboración entre las distintas instituciones y entidades implicadas para sacar adelante el proyecto. «Ha sido un reto coordinar sensibilidades y objetivos diferentes, pero esa complicidad nos ha permitido construir un formato que no tiene nada que envidiar a grandes producciones», afirmó. Además, subrayó que ‘El Club’ demuestra que «el servicio público, la divulgación y la pedagogía también pueden ser entretenidos».

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, señaló que Hecansa constituye «la base de una industria turística fuerte y de calidad» y destacó la importancia de dar a conocer su labor «de una manera diferente». En este sentido, valoró la alianza con Televisión Canaria para acercar al público el trabajo que realiza la entidad a través de un formato de entretenimiento.

Al mismo tiempo, Paola Plasencia, consejera delegada de Hoteles Escuela de Canarias, destacó que ‘El Club’ ha supuesto «un nuevo desafío» para Hecansa y una oportunidad para abrir sus centros formativos a la sociedad, mostrando el trabajo que desarrolla la entidad y el talento de su alumnado. Asimismo, agradeció la implicación de la productora Pura Vida, de Televisión Canaria y del alumnado y profesorado que han hecho posible el proyecto.

Esfuerzo, aprendizaje y diversión

En representación de la productora Pura Vida, la directora de Contenidos, Patricia Reyes, destacó que el programa combina entretenimiento y gastronomía para mostrar «todo el esfuerzo, los retos y el aprendizaje» que hay detrás de la formación en Hecansa, al tiempo que agradeció la confianza depositada por la entidad y por Televisión Canaria.

Por su parte, la presentadora Alicia Suárez aseguró que ‘El Club’ es un proyecto «en el que hemos trabajado con mucho cariño» para que el público no solo disfrute del programa, sino que también descubra «el gran talento culinario que hay en Canarias». Además, destacó que, a lo largo de las próximas semanas, los espectadores conocerán a los aspirantes, «auténticos profesionales de la cocina», que demostrarán la calidad gastronómica y culinaria del archipiélago.

El presentador Kike Pérez también puso el acento en la ilusión con la que se ha desarrollado el formato. «Hemos puesto todo el corazón en el horno, nunca mejor dicho», afirmó, al tiempo que destacó el entusiasmo y la dedicación del alumnado de los Hoteles Escuela de Canarias, que en cada programa competirá por alzarse con el Trofeo Hecansa y demostrar su excelencia en los fogones.

Más allá de la competición, ‘El Club’ utiliza la gastronomía como punto de encuentro para mostrar el talento joven de Canarias, divulgar la excelencia de la Formación Profesional y poner en valor la hostelería y la restauración, dos sectores estratégicos para el archipiélago. El programa acerca además al público el trabajo que desarrolla Hecansa en la formación de nuevos profesionales, combinando divulgación y entretenimiento en un formato pensado para todos los públicos.